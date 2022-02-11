У 2022 році в Україні підвищать пенсії у 4 етапи: кому і наскільки збільшать виплати

Серед нововведень 2022 року — доплата до пенсії для 4 млн людей, старших за 70 років.

Уряд України у 2022 році проведе поетапне підвищення пенсій у країні та призначить додаткові виплати деяким категоріям осіб. Також буде збільшено суми інших соціальних виплат. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України в Telegram.

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Індексація в березні

Так, у березні всі пенсії в країні (включаючи виплати військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС) будуть проіндексовані на 14%. Саме настільки підвищилася середня зарплата в Україні, яку враховують під час індексації. Тим категоріям пенсіонерів, кому така індексація не належить відповідно до ст. 42 "Про обов'язкове пенсійне держстрахування" (вчені та держслужбовці) пенсії у березні підвищать на 135 гривень.

Середня пенсія військовослужбовців, повідомляє Мінсоцполітики, збільшиться приблизно на 700 гривень.

Щомісячні виплати людям віком від 80 років підвищать з 500 до 570 та з 400 грн до 456 грн для осіб віком від 75 – 80 років.

Людям з інвалідністю І групи та пенсіонерам віком від 60 до 65 років з повним страховим стажем (30/35 років) у березні виплати підвищать з 2 200 до 2 300 грн.

Якщо після всіх підвищень пенсія пенсіонерів, котрі не працюють, не сягатиме 2 100 грн, то держава доплачуватиме до зазначеної суми.

Соціальну допомогу особам з інвалідністю та особам, які не мають права на пенсію, також буде підвищено до 2100 грн.

З 1 700 грн до 2 100 гривень у березні буде збільшено допомогу на кожну дитину з багатодітної сім'ї.

Підвищення у квітні, виплати в липні

У квітні автоматично підвищать пенсії пенсіонерам, котрі працюють — з 1934 грн до 2027 грн. Але самі виплати будуть здійснені лише з липня. Загалом в Україні налічується близько 2,6 млн пенсіонерів, котрі працюють.

Добавка до пенсії людям старше 70 років

З жовтня цього року людям старше 70 років до основної пенсії доплачуватимуть додаткові 300 гривень. Загалом ця програма поширюватиметься на 4 млн пенсіонерів.

Одночасно з жовтня 2022 року буде встановлено:

мінімальна пенсія 3 000 грн для осіб старше 70 років із повним страховим стажем (30/35 років для жінки/чоловіки);

для осіб старше 70 років із повним страховим стажем (30/35 років для жінки/чоловіки); мінімальна пенсія для осіб віком від 70 років з меншим страховим стажем у пропорційно меншому розмірі від 3 000 грн.

"Наприклад, для жінки 70 років, яка має 28 років страхового стажу, мінімальна пенсійна виплата становитиме 2800 грн (2800 грн = 3000 грн х 28 років/30 років)", — сказано в повідомленні Мінсоцполітики.

При цьому, зазначає відомство, для пенсіонерів віком від 70 до 80 років зі страховим стажем 20/25 років (чоловіки/жінки) пенсія становитиме не менше 2500 грн і не менше 2600 грн для пенсіонерів старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років.

Підвищення у грудні

З грудня 2022 року пенсіонерам, котрі працюють, знову збільшать виплати — до 2093 грн. Для пенсіонерів, котрі не працюють і хто з березня 2022 р. почав отримувати мінімум 2300 грн, мінімальну пенсію буде збільшено до 2 500 гривень (за наявності повного страхового стажу).

Як раніше повідомляв Фокус, лише у 2022 році Кабмін України планує підвищити пенсії в країні на 83%. Згідно з оцінкою влади цього року, середній розмір пенсії в країні становитиме 4 533 гривні.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні збільшили мінімальний розмір пенсій, а також підвищили тарифи та податки.