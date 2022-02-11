Под Ровно копатели янтаря отбивались от СБУ топорами и бензопилами, есть пострадавшие (видео)

В результате инцидента пять человек получили огнестрельные ранения. При этом силовики утверждают, что пострадали также трое их коллег.

В селе Ельное Ровенской области произошла стычка между людьми, которые добывали янтарь и сотрудниками Службы безопасности Украины. Копатели сопротивлялись работникам СБУ и начали драку с применением ножей, топоров и бензопил. В свою очередь, правоохранители начали стрелять из огнестрельного оружия. Работники ДБР проверяют правомерность действий сотрудников СБУ, им может грозить от 3 до 8 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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По предварительным данным ГБР, стычка произошла 10 февраля в 17:00. Сотрудники СБУ заподозрили копателей янтаря в незаконной добыче ископаемых и хотели проверить эту информацию. Однако копатели начали драку с применением ножей, топоров и бензопил. Правоохранители начали стрельбу, в результате чего было ранены пять человек. У четырех из них ранены ноги, а у одного из — рана на предплечье. Их жизни ничего не угрожает, а уровень тяжести полученных повреждений устанавливается.

В пресс-службе СБУ в комментарии журналистам сообщили, что в результате вчерашней стычки с копателями три работника ведомства были ранены. Их жизни также ничего не угрожает.

"Мужчины не реагировали на законные требования правоохранителей и нанесли ранения нескольким сотрудникам Службы. Сотрудники СБУ, действуя в рамках закона и ввиду обстоятельств, вынуждены были применить оружие, чтобы прекратить преступные действия нападающих", — рассказали они.

В ГБР предварительно квалифицировали правонарушение по статье 365 ч. 2 Уголовного кодекса — превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия.

Сотрудникам Службы безопасности грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет. О дальнейшей судьбе копателей янтаря не сообщается.

Напомним, в Киеве возле СБУ произошла перестрелка. В результате чего, был ранен ветеран АТО Алексей Середюк. На видео вооруженный мужчина у пункта обмена валют в окружении нескольких человек размахивает автоматом. По предварительным данным, между ними произошел конфликт.

Позже суд арестовал троих подозреваемых в стрельбе на 2 месяца. Они могут внести залог и выйти досрочно. Защита подозреваемых утверждает, что они хотели устроить возле обменника мирный пикет без конфликта. В прокуратуре утверждают, что подозреваемые заранее подготовили предметы для нанесения телесных повреждений. Следствие считает, что активистов произошел конфликт с охраной пункта обмена.