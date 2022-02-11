Під Рівним копачі бурштину відбивалися від СБУ сокирами та бензопилами, є постраждалі (відео)

Унаслідок інциденту п'ятеро людей отримали вогнепальні поранення. При цьому силовики стверджують, що постраждали також троє їхніх колег.

У селі Єльне Рівненщини сталася сутичка між людьми, які добували бурштин, і співробітниками Служби безпеки України. Копачі чинили опір працівникам СБУ та розпочали бійку із застосуванням ножів, сокир і бензопил. У свою чергу правоохоронці почали стріляти з вогнепальної зброї. Працівники ДБР перевіряють правомірність дій співробітників СБУ, їм може загрожувати від 3 до 8 років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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За попередніми даними ДБР, сутичка сталася 10 лютого о 17:00. Співробітники СБУ запідозрили копачів бурштину в незаконному видобутку копалин і хотіли перевірити цю інформацію. Проте копачі розпочали бійку із застосуванням ножів, сокир і бензопил. Правоохоронці розпочали стрілянину, внаслідок чого було поранено п'ятьох людей. У чотирьох із них поранені ноги, а в одного рана на передпліччі. Їхньому життю нічого не загрожує, а рівень тяжкості отриманих пошкоджень встановлюється.

У пресслужбі СБУ в коментарі журналістам повідомили, що внаслідок вчорашньої сутички з копачами трьох працівників відомства було поранено. Їхньому життю також нічого не загрожує.

"Чоловіки не реагували на законні вимоги правоохоронців і завдали поранення декільком співробітникам Служби. Співробітники СБУ, діючи в межах закону та через обставини, змушені були застосувати зброю, щоб припинити злочинні дії нападників", — розповіли вони.

У ДБР попередньо кваліфікували правопорушення за статтею 365 ч. 2 Кримінального кодексу – перевищення влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї.

Співробітникам Служби безпеки загрожує покарання як позбавлення волі від 3 до 8 років. Про подальшу долю копачів бурштину не повідомляється.

Нагадаємо, у Києві біля СБУ сталася перестрілка, внаслідок чого був поранений ветеран АТО Олексій Середюк. На відео озброєний чоловік біля пункту обміну валют серед кількох людей розмахує автоматом. За попередніми даними, між ними стався конфлікт.

Пізніше суд заарештував трьох підозрюваних у стрілянині на 2 місяці. Вони можуть зробити заставу та вийти достроково. Захист підозрюваних стверджує, що вони хотіли влаштувати біля обмінника мирний пікет без конфлікту. У прокуратурі стверджують, що підозрювані наперед підготували предмети для завдання тілесних ушкоджень. Слідство вважає, що в активістів стався конфлікт із охороною пункту обміну.