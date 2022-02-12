Пограничники массово отказывают гражданам РФ во въезде в Украину, — СМИ (фото)

По словам пассажирки, которой отказали во въезде, на территорию Украины пускают только тех граждан, которые документально могут подтвердить цель своей поездки.

Гражданам Российской Федерации отказывают во въезде на территорию Украины. Такая информация появилась в Telegram-сообществе "Граница Гоптовка-Нехотеевка".

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Пользователь Рада в общем чате сообщила, что с 12 февраля гражданам Российской Федерации отказывают во въезде на территорию Украины в случае, если у них нет "серьезных оснований" для пересечения государственной границы.

[ + – ] Гражданам России отказывают во въезде на территорию Украины

"Новости с границы! Сегодня россиян не пропускает украинская сторона! Только тех пропустили, у кого подтвержденная справка о смерти (родственника — ред.)… Встречают украинцы и предлагают россиянам пройти на собеседование в кабинет 5, здание отдельное. Сегодня, с их слов, принят приказ в 14:00 — россиян в Украину не пускать. Только на похороны", — продолжила женщина в Telegram-сообществе.

[ + – ] Гражданам России отказывают во въезде на территорию Украины

Рада также рассказала, что ей украинские пограничники посоветовали приехать на пограничный пункт в воскресенье, 13 февраля, когда на смену заступят другие сотрудники Госпогранслужбы. По словам женщины, к вечеру на границе образовалась большая очередь из автомобилей.

"Сегодня не едьте! Кто с российским паспортом и без вида на жительство…", — добавила она.

Позже в чате Telegram-сообщества еще один пользователь Дмитрий опубликовал похожую информацию.

"Был на Нехотеевке (российский пограничный пункт — ред.), сотрудники таможни в частной беседе со стороны РФ сказали, что сегодня после 12 часов дня в Украину перестали совсем пускать по медицинским основаниям, даже при наличии всего пакета документов", — сообщил мужчина.

[ + – ] Гражданам России отказывают во въезде на территорию Украины

Официального подтвержденния этой информации в данный момент нет. Пресс-служба Государственной пограничной службы не публиковала никаких документов об изменении порядка въезда граждан Российской Федерации на территорию Украины.

Как известно, между Киевом и Москвой действует безвизовый режим, поэтому россиянам не нужно оформлять визу для пересечения государственной украинской границы. Однако, из-за пандемии коронавируса граждане РФ, как и другие иностранные туристы, должны иметь при себе один из документов:

документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины от COVID-19, которые были одобрены ВОЗ ("Спутник-V" не подходит — ред.);

отрицательный результат ПЦР-теста либо экспресс-теста на антиген, сделанный не более чем за 72 часа до выезда;

иностранный COVID-сертификат, подтверждающий прохождение курса вакцинации одобренными ВОЗ препаратами;

страховой полис, который был выдан украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, имеющей свое представительство в Украине.

Невакцинированные иностранные граждане должны пройти обязательный 14-дневный карантин с установкой приложения "Вдома".

Ранее Фокус в своей статье подводил итоги проекта "Стена Яценюка", на создание которой из государственного бюджета выделили почти 2,5 млрд гривен.

Также мы рассказывали, что Госпогранслужба в комментарии Фокусу опровергла фейк росСМИ о том, что военнообязанным запретили выезд из Украины.