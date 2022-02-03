В Госпогранслужбе опровергли фейк росСМИ о запрете выезда из Украины военнообязанным

Российские журналисты со ссылкой на представителей "ДНР" сообщили, что руководитель ГПСУ распорядился ограничить выезд из страны военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 45 лет. Пресс-секретарь ведомства в комментарии Фокусу назвал это заявление провокацией.

3 февраля ряд российский средств массовой информации (в том числе — ИА "РИА Новости", lenta.ru, Газета.ru и Russia Today) со ссылкой на представителей так называемой "ДНР" сообщили, что "руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отдал указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет". В самой ГПСУ в комментарии Фокусу эту информацию опровергли.

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"Никаких подобных решений касательно ограничения выезда за пределы Украины отдельных категорий граждан ГПСУ не принимала. Такие заявления российско-оккупационных представителей можно расценивать как провокацию. Если они у себя могут руководствоваться такими решениями на уровне каких-то "органов", чтобы ограничивать людей, что мы и видим на примере ограничения передвижения людей с оккупированных территорий на подконтрольные украинской власти, то ГПСУ руководствуется исключительно нормами законодательства касательно пересечения границы как гражданами Украины, так и иностранцами", — заявил в комментарии Фокусу пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Спикер ведомства подчеркнул, что правоохранительные органы в Украине могут применять некоторые ограничения относительно пересечения гражданами государственной границы.

"Однако это не так массово, как они говорят, что это "категория от и до призывного возраста", — сказал Демченко.

Отметим, статья 33 Конституции Украины гарантирует каждому, кто на законных основаниях находится на территории страны, право свободно покидать ее территорию. Статья 6 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" регламентирует, что основания для временного ограничения выезда за границу следующие:

человеку в судебном порядке избрали меру пресечения, предусматривающую запрет на выезд за границу;

он осужден за совершение уголовного правонарушения;

он уклоняется от исполнения обязательств, возложенных на него судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащих принудительному исполнению в порядке, установленном законом;

он находится под административным надзором Национальной полиции;

ему известны сведения, являющиеся гостайной.

РосСМИ распространили фейк о запрете на выезд из Украины военнообязанных на фоне скопления войск РФ на украинско-российской границе. Накануне, 2 февраля, в Кремле заявляли, что не исключают попытки Киева вернуть оккупированный Крым военным путем.

Напомним, в октябре 2021 года российские СМИ опубликовали ложную информацию о том, что Украина бросила на произвол судьбы своих граждан в захваченном движением "Талибан" Афганистане.

В мае прошлого года росСМИ распространили фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский по совету американского коллеги Джо Байдена отправил на Донбасс "колонну геев" для проведения там "гей парада".

В январе 2021 года российские СМИ опубликовали ложную информацию о том, что писательница Дарья Донцова умерла от COVID-19.