Кремль не исключает попытку Украины вернуть Крым военным путем, — Песков

Пресс-секретарь президента РФ считает, что к этому будут подталкивать националисты, находящиеся в украинском правительстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает вероятности украинского военного вторжения в Крым, сообщает агентство "РБК".

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По его словам, украинское руководство подвержено националистическим настроениям, что может привести к вооруженному посягательству на "российский Крым".

"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым… Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать", — сказал Песков.

Кроме того, считает пресс-секретарь, стратегия безопасности Украины предполагает возвращение потерянных территорий силовым способом.

Следует отметить, что 1 февраля Верховная Рада Украины приняла постановлении о создании Временной следственной комиссии (ВСК), которая будет заниматься расследованием фактов, приведших к оккупации территории Крыма. Как информирует пресс-служба украинского парламента, за эту инициативу проголосовали 229 депутатов.

Среди основных задач, стоящих перед ВСК, — сбор и проверка сведений о должностных лицах, организациях, учреждениях, органах исполнительной власти, причастных к аннексии полуострова в 2014 году.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин выступая после в стречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил о возможном вооруженном конфликте с Альянсом из-за Крыма, в случае если Украина станет членом НАТО. Российский президент сообщил, что в доктринальных документах Украины написано, что оккупированный Крым можно вернуть военным путем.

Дмитрий Песков призвал США и европейских союзников прекратить "истерику" вокруг Украины. Пресс-секретарь отметил, что неправдивая информация, которая распространяется западными СМИ, проводит к тому, что украинцы собирают "фронтовые мешки".