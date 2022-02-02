Кремль не відкидає спробу України повернути Крим воєнним шляхом, — Пєсков

Прессекретар президента РФ вважає, що до цього підштовхуватимуть націоналісти, які перебувають в українському уряді.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не відкидає ймовірність українського військового вторгнення до Криму, повідомляє агентство РБК.

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За його словами, українське керівництво схильне до націоналістичних настроїв, що може призвести до збройного посягання на "російський Крим".

"Україна вважає за можливий напад на Росію для того, щоб, наприклад, посягнути на російський регіон Крим... З огляду на націоналістично налаштовані елементи, причому не лише внизу, а й нагорі, у керівництві, це не можна виключати", — сказав Пєсков.

Крім того, вважає речник, стратегія безпеки України передбачає повернення втрачених територій силовим способом.

Слід зазначити, що 1 лютого Верховна Рада України ухвалила ухвалу про створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка займатиметься розслідуванням фактів, що призвели до окупації території Криму. Як інформує пресслужба українського парламенту, за цю ініціативу проголосували 229 депутатів.

Серед основних завдань, що стоять перед ТСК, — збирання та перевірка відомостей про посадових осіб, організації, установи, органи виконавчої влади, причетні до анексії півострова у 2014 році.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін, виступаючи після зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявив про можливий збройний конфлікт із Альянсом через Крим, якщо Україна стане членом НАТО. Російський президент повідомив, що в доктринальних документах України написано, що окупований Крим можна повернути воєнним шляхом.

Дмитро Пєсков закликав США та європейських союзників припинити "істерику" навколо України. Прессекретар зазначив, що неправдива інформація, яка розповсюджується західними ЗМІ, призводить до того, що українці збирають "фронтові мішки".