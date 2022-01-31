Кремль закликає припинити істерику щодо російської агресії в Україні, — Пєсков

На думку речника президента РФ, публікації західних ЗМІ провокують українців готувати фронтові мішки.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков закликав США та європейських союзників припинити нагнітання напруженості навколо України, що призводить до "істерики" в українських громадян. Про це сьогодні, 31 січня, повідомило агентство ТАРС.

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У коментарях про діяльність західних ЗМІ, Пєсков сказав, що Вашингтон останнім часом розкручує істерику навколо українського питання, публікуючи безліч статей, що містять велику кількість "неперевіреної, спотвореної та свідомо брехливої та провокаційної інформації". На думку прессекретаря, подібні дії провокують "істерику" в Україні, де люди на тлі нагнітання напруженості мало не збирають "фронтові мішки".

"Те, що істерика, яка розкручується Вашингтоном, дійсно призводить до істерики в Україні, де люди вже мало не фронтові мішки збирають, це очевидно й це факт. Це і є той зворотний бік, дуже згубний і шкідливий, тієї кампанії, яка зараз проводиться Вашингтоном", — заявив Пєсков.

Виходячи з цього, прессекретар закликав відмовитися Вашингтон від проведення згубної інформаційної політики та зайняти "конструктивну, спокійну та виважену позицію".

Пєсков додав, що уряд РФ не має права вказувати ЗМІ якою мірою висвітлювати ті чи інші події, але вправі рекомендувати громадянам зберігати тверезий погляд в оцінці інформації.

Нагадаємо, що телекомпанія CNN показала в прямому ефірі ролик, у якому йшлося про проведення РФ навчань Південного військового округу. Журналісти телеканалу, вказуючи на місце проведення маневрів, припустилися помилки в ролику та помістили напис "Харків, Росія".

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами заявив, що нагнітання ситуації навколо України лише шкодить економіці країни. Глава держави зазначив, що обговорюючи питання російської військової агресії, лідери західних країн забувають про "дипломатичну мову".