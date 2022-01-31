Кремль призывает прекратить истерику по поводу российской агрессии в Украине, — Песков

По мнению пресс-секретаря президента РФ, публикации западных СМИ провоцируют украинцев готовить фронтовые мешки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал США и европейских союзников прекратить нагнетание напряженности вокруг Украины, которая приводит к "истерике" у украинских граждан. Об этом сегодня, 31 января, сообщило агентство ТАСС.

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В комментариях о деятельности западных СМИ, Песков сказал, что Вашингтон в последнее время раскручивает истерику вокруг украинского вопроса, публикуя множество статей, содержащих большое количество "непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации". По мнению пресс-секретаря, подобные действия провоцируют "истерику" в Украине, где люди на фоне нагнетания напряженности, чуть ли не собирают "фронтовые мешки".

"То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди уже чуть ли не фронтовые мешки собирают, это очевидно и это факт. Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная и вредная, той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном", — заявил Песков.

Исходя из этого пресс-секретарь призвал отказаться Вашингтон от проведения пагубной информационной политики и занять "конструктивную, спокойную и взвешенную позицию".

Песков добавил, что правительство РФ не вправе указывать СМИ в какой мере освещать те или иные события, но вправе рекомендовать гражданам сохранять трезвый взгляд в оценке информации.

Напомним, что телекомпания CNN показала в прямом эфире ролик, в котором говорилось о проведении РФ учений Южного военного округа. Журналисты телеканала, указывая на место проведения маневров, допустили ошибку в ролике и поместили надпись "Харьков, Россия".

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что нагнетание ситуации вокруг Украины только вредит экономике страны. Глава государства отметил, что обсуждая вопросы российской военной агрессии, лидеры западных стран забывают о "дипломатическом языке".