Американский телеканал CNN "оккупировал" Харьков Россией (фото)

В ролике о военных учениях России местоположением, где отрабатывают маневры, был указан город Харьков.

В эфире известного американского телеканала CNN город Харьков обозначили российским. Ошибку допустили в сюжете о военных учениях Южного округа РФ.

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Ролик с "российским Харьковом" длился около 20 секунд, его показали в прямом эфире перед интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Сюжет был посвящен обострению ситуации вокруг Украины и российским учениям на границе. На протяжении всего ролика в правом верхнем углу отображалась надпись "Харьков, Россия" — таким образом телеканал указал локацию учений, но допустил ошибку.

[ + – ] сюжет о военных учениях РФ

Россия начала проводить военные учения в приграничных с Украиной регионах. 11 января в Смоленской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях начались учения с участием 3 тыс. военнослужащих.

Москва отвергает версию Запада, что таким образом готовится к нападению на Украину. В Кремле заявляют, что перемещение войск по территории России это внутреннее дело государства.

Российские военные также прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях "Союзная решимость". 25 января туда заехала военная техника российских морпехов и артиллеристов. Учения продлятся до 20 февраля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне заверил, что Харьков никогда не будет оккупирован Россией.