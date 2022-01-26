Американський телеканал CNN "окупував" Харків Росією (фото)

У ролику про військові навчання Росії місцезнаходженням, де відпрацьовують маневри, було вказано місто Харків.

В ефірі відомого американського телеканалу CNN місто Харків позначили російським. Помилку допустили в сюжеті про військові навчання Південного округу РФ.

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Ролик із "російським Харковом" тривав близько 20 секунд, його показали в прямому ефірі перед інтерв'ю з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Сюжет був присвячений загостренню ситуації навколо України та російським навчанням на кордоні. Протягом усього ролика в правому верхньому кутку відображався напис "Харків, Росія" — таким чином телеканал указав локацію навчань, але припустився помилки.

[ + – ] сюжет про військові навчання РФ

Росія почала проводити військові навчання в прикордонних із Україною регіонах. 11 січня в Смоленській, Білгородській, Брянській і Воронезькій областях розпочалися навчання за участю 3 тис. військовослужбовців.

Москва відкидає версію Заходу, що в такий спосіб готується до нападу на Україну. У Кремлі заявляють, що переміщення військ територією Росії — це внутрішня справа держави.

Російські військові також прибули до Білорусі для участі в спільних навчаннях "Союзна рішучість". 25 січня туди заїхала військова техніка російських морпіхів і артилеристів. Навчання триватимуть до 20 лютого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні запевнив, що Харків ніколи не буде окупованим Росією.