У Держприкордонслужбі спростували фейк росЗМІ про заборону виїзду з України військовозобов'язаним

Російські журналісти з посиланням на представників ДНР повідомили, що керівник ДПСУ розпорядився обмежити виїзд з країни військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 45 років. Прессекретар відомства у коментарі Фокусу назвав цю заяву провокацією.

3 лютого низка російських засобів масової інформації (зокрема — ІА "РІА Новини", lenta.ru, Газета.ru та Russia Today ) з посиланням на представників так званої "ДНР" повідомили, що "керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко віддав вказівки про обмеження з 20 лютого виїзду з країни військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 45 років. У самій ДПСУ у коментарі Фокусу цю інформацію спростували.

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"Жодних подібних рішень щодо обмеження виїзду за межі України окремих категорій громадян ДПСУ не приймала. Такі заяви російсько-окупаційних представників можна розцінювати як провокацію. Якщо вони можуть керуватися такими рішеннями на рівні якихось "органів", щоб обмежувати людей, що ми і бачимо на прикладі обмеження пересування людей з окупованих територій на підконтрольні українській владі, то ДПСУ керується виключно нормами законодавства щодо перетину кордону як громадянами України, так і іноземцями", — заявив у коментарі Фокусу прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Спікер відомства наголосив, що правоохоронні органи в Україні можуть застосовувати деякі обмеження щодо перетину громадянами державного кордону.

"Однак це не так масово, як вони кажуть, що це "категорія від і до призовного віку", — сказав Демченко.

Зазначимо, стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території країни, право вільно покидати її територію. Стаття 6 ЗУ "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" регламентує, що підстави для тимчасового обмеження виїзду за кордон є такими:

людині в судовому порядку обрали запобіжний захід, що передбачає заборону на виїзд за кордон;

вона засуджена за скоєння карного правопорушення;

вона ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню у порядку, встановленому законом;

вона перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції;

їй відомі відомості, що є таємницею.

РосЗМІ поширили фейк про заборону виїзду з України військовозобов'язаних на тлі накопичення військ РФ на українсько-російському кордоні. Напередодні, 2 лютого, у Кремлі заявляли, що не відкидають спроби Києва повернути окупований Крим військовим шляхом.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року російські ЗМІ опублікували неправдиву інформацію про те, що Україна кинула на свавілля долі своїх громадян у захопленому рухом "Талібан" Афганістані.

У травні минулого року росЗМІ поширили фейк про те, що президент України Володимир Зеленський за порадою американського колеги Джо Байдена відправив на Донбас "колону геїв" для проведення там "гей параду".

У січні 2021 року російські ЗМІ опублікували неправдиву інформацію про те, що письменниця Дар'я Донцова померла від COVID-19.