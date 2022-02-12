Прикордонники масово відмовляють громадянам РФ у в'їзді до України, — ЗМІ (фото)

За словами пасажирки, якій відмовили у в'їзді, на територію України пускають лише тих громадян, які документально можуть підтвердити мету своєї поїздки.

Громадянам Російської Федерації відмовляють у в'їзді на територію України. Така інформація з'явилася у Telegram-спільноті "Кордон Гоптівка-Нехотіївка".

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Користувач Рада у спільному чаті повідомила, що з 12 лютого громадянам Російської Федерації відмовляють у в'їзді на територію України у разі, якщо вони не мають "серйозних підстав" для перетину державного кордону.

[ + – ] Громадянам Росії відмовляють у в'їзді на територію України

"Новини з кордону! Сьогодні росіян не пропускає українська сторона! Тільки тих пропустили, у кого підтверджена довідка про смерть (родича — ред.)… Зустрічають українці та пропонують росіянам пройти на співбесіду до кабінету 5, будівля окрема. Сьогодні, за їхніми словами, прийнято наказ о 14:00 — росіян в Україну не пускати. Тільки на похорон", — продовжила жінка в Telegram-спільноті.

[ + – ] Громадянам Росії відмовляють у в'їзді на територію України

Рада також розповіла, що їй українські прикордонники порадили приїхати на прикордонний пункт у неділю, 13 лютого, коли замінять інших співробітників Держприкордонслужби. За словами жінки, надвечір на кордоні утворилася велика черга з автомобілів.

"Сьогодні не їдьте! Хто з російським паспортом і без посвідки на проживання...", — додала вона.

Пізніше у чаті Telegram-спільноти ще один користувач Дмитро опублікував схожу інформацію.

"Був на Нехотіївці (російський прикордонний пункт — ред.), співробітники митниці у приватній бесіді з боку РФ сказали, що сьогодні після 12 години дня в Україну перестали зовсім пускати з медичних підстав, навіть за наявності всього пакету документів", — повідомив чоловік.

[ + – ] Громадянам Росії відмовляють у в'їзді на територію України

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Прес-служба Державної прикордонної служби не публікувала жодних документів щодо зміни порядку в'їзду громадян Російської Федерації на територію України.

Як відомо, між Києвом та Москвою діє безвізовий режим, тому росіянам не потрібно оформляти візу для перетину державного українського кордону. Однак, через пандемію коронавірусу громадяни РФ, як і інші іноземні туристи, повинні мати при собі один із документів:

документ, що підтверджує отримання однієї або кількох доз вакцини від COVID-19, схвалені ВООЗ ("Супутник-V" не підходить — ред.);

негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген, зроблнний не пізніше за 72 години до виїзду;

іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує проходження курсу вакцинації затвердженими ВООЗ препаратами;

страховий поліс, виданий українською страховою компанією або іноземною страховою компанією, що має своє представництво в Україні.

Невакциновані іноземні громадяни повинні пройти обов'язковий 14-денний карантин із встановленням додатка "Вдома".

Раніше Фокус у своїй статті підбивав підсумки проекту "Стіна Яценюка", на створення якої з державного бюджету виділили майже 2,5 млрд гривень.

Також ми розповідали, що Держприкордонслужба у коментарі Фокусу спростувала фейк росЗМІ про те, що військовозобов'язаним заборонили виїзд із України.