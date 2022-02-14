В Киеве обстреляли офис Зеленского: что известно

По информации правоохранителей, мужчина с помощью рогатки повредил несколько окон. Виновника уже задержали.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который повредил окна в здании Офиса президента на Банковой. Его доставили в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств, передает сайт столичной полиции.

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14 февраля сотрудники полиции и госохраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента. В результате он повредил стекла двух окон админздания.

Правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена ​​правовая квалификация.

В прошлом году в марте сторонники Сергея Стерненко устроили погром возле Офиса президента, в том числе с битьем стекол админздания.

Тогда стены Офиса президента также обрисовали баллончиками — возле таблички "Президент Украины" написали "лох", аббревиатуру А.С.А.В (в переводе — все копы ублюдки), нарисовали свастику; также хулиганы не забыл упомянуть экс-главу МВД Арсена Авакова.