У Києві обстріляли офіс Зеленського: що відомо

За інформацією правоохоронців, чоловік за допомогою рогатки пошкодив кілька вікон. Винуватця вже затримали.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив вікна в будівлі Офісу президента на Банковій. Його доставили до територіального управління поліції для з'ясування всіх обставин, передає сайт столичної поліції.

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14 лютого співробітники поліції та держохорони затримали 32-річного киянина, який металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу президента. У результаті він пошкодив скло двох вікон адмінбудівлі.

Правопорушника доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Подія зареєстрована в Печерському управлінні поліції. За результатами перевірки діям чоловіка буде надано правову кваліфікацію.

Торік у березні прихильники Сергія Стерненка влаштували погром біля Офісу президента, у тому числі з биттям шибок адмінбудівлі.

Тоді стіни Офісу президента також розмалювали балончиками — біля таблички "Президент України" написали "лох", абревіатуру А.С.А.В (у перекладі — всі копи ублюдки), намалювали свастику; також хулігани не забув згадати ексглаву МВС Арсена Авакова.