На создание спутника "Сич-2-30" потратили почти 130 млн грн, — Госкосмическое агентство

Больше всего средств — почти 44 млн грн — выделили в 2017 году. Для запуска космического аппарата на ракете-носителе Falcon 9 израсходовали более 65,6 млн грн, сообщили Фокусу в ведомстве.

Стоимость создания украинского комического аппарата дистанционного зондирования Земли (спутника) "Сич-2-30" составила около 130 млн грн. Об этом сообщило Государственное комическое агентство (ГКА) Украины в ответ на запрос Фокуса.

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В ведомстве подчеркнули, что финансирование создания спутника "Січ-2-30" осуществлялось за счет средств государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и материальной части (научно-технической продукции), созданной за деньги государственного бюджета в рамках научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ.

ГП "КБ "Южное" потратило следующие суммы средств для создания спутника "Сич-2-30":

в 2015 году — 7 818 836,4 грн ;

; в 2016 году — 20 341 902,1 грн ;

; в 2017 году — 43 912 084,36 грн ;

; в 2018 году — 13 737 228,67 грн ;

; в 2019 году — 12 552 507,82 грн ;

; в 2020 году — 8 385 481,81 грн ;

; в 2021 году — 23 027 988,08 грн.

Таким образом, с 2015 по 2021 год на создание спутника "Сич-2-30" ГП "КБ "Южное" потратило 129 776 029,24 грн.

Для транспортировки спутника "Сич-2-30" из Украины в США было потрачено еще 5 151 255,73 грн.

Для запуска космического аппарата на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX было потрачено 2 300 000 долларов США (около 65 633 000 грн по актуальному курсу).

Прогнозируемый объем финансовых ресурсов для "создания космической системы наблюдения Земли средней пространственной разрозненности" согласно проекту "Общегосударственной целевой научно-технической программы Украины на 2021-2025 годы" составляет 6 400 000 грн.

[ + – ] На создание спутника "Сич-2-30" потратили около 130 млн грн, — Госкосмическое агентство

Напомним, запуск спутника "Сич-2-30" состоялся 13 января на мысе Канаверал (США). На орбиту доставляла космический аппарат ракета компании Илона Маска SpaceX. В тот же день спутник пролетел над территорией Украины, а президент Владимир Зеленский заявил, что устройство вышло на связь.

23 января бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник сообщил, что со спутником "Сич-2-30" нет устойчивой или же совсем никакой связи. По состоянию на 13 февраля, по словам эксперта, аппарат еще не был идентифицирован, хотя по соглашению между Украиной и США от августа 2021 года его должны были занести в базу. В ГП "КБ "Южное" 27 января уверяли, что их специалисты совместно с сотрудниками "Национального центра управления и испытаний космических средств" обеспечивают связь со спутником.

Отметим, в отдельной статье Фокус разбирался, как собирали спутник "Сич-2-30" и на что он способен.