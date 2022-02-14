Найбільше коштів — майже 44 млн грн — виділили у 2017 році. Для запуску космічного апарату на ракеті-носія Falcon 9 витратили понад 65,6 млн грн, повідомили Фокусу у відомстві.

Вартість створення українського комічного апарату дистанційного зондування Землі (супутника) "Січ-2-30" склала майже 130 млн грн. Про це повідомило Державне комічне агентство (ДКА) України у відповідь на запит Фокусу.

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У відомстві наголосили, що фінансування створення супутника "Січ-2-30" здійснювалося за рахунок коштів державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля" та матеріальної частини (науково-технічної продукції), створеної за кошти державного бюджету в межах науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

ДП "КБ "Південне" витратило такі суми коштів для створення супутника "Січ-2-30":

у 2015 році — 7 818 836,4 грн ;

; у 2016 році — 20 341 902,1 грн ;

; у 2017 році — 43 912 084,36 грн ;

; у 2018 році — 13 737 228,67 грн ;

; у 2019 році — 12 552 507,82 грн ;

; у 2020 році — 8 385 481,81 грн ;

; у 2021 році — 23 027 988,08 грн.

Так, із 2015 по 2021 рік на створення супутника "Січ-2-30" ДП "КБ "Південне" витратило 129 776 029,24 грн.

Для транспортування супутника "Січ-2-30" з України до США було витрачено ще 5 151 255,73 грн.

Для запуску космічного апарату на ракеті-носія Falcon 9 компанії SpaceX було витрачено 2 300 000 доларів США (приблизно 65 633 000 грн за актуальним курсом).

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для "створення космічної системи спостереження Землі середньої просторової розрізненості" згідно з проєктом "Загальнодержавної цільової науково-технічної програми України на 2021-2025 роки" становить 6 400 000 грн.

[ + – ] На створення супутника "Січ-2-30" витратили майже 130 млн грн, — Держкосмічне агентство

Нагадаємо, запуск супутника "Січ-2-30" відбувся 13 січня на мисі Канаверал (США). На орбіту доставляла космічний апарат ракета компанії Ілона Маска SpaceX. Того ж дня супутник пролетів над територією України, а президент Володимир Зеленський заявив, що пристрій вийшов на зв'язок.

23 січня колишній позаштатний радник голови Державного космічного агентства Андрій Колесник повідомив, що із супутником "Січ-2-30" немає стійкого або взагалі жодного зв'язку. Станом на 13 лютого, за словами експерта, апарат ще не був ідентифікований, хоча за угодою між Україною та США від серпня 2021 року його мали занести до бази. У ДП "КБ "Південне" 27 січня запевняли, що їхні фахівці спільно зі співробітниками "Національного центру управління та випробувань космічних засобів" забезпечують зв'язок із супутником.

Зазначимо, в окремій статті Фокус розбирався, як збирали супутник "Січ-2-30" і на що він здатний.