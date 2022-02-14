В случае чрезвычайной ситуации энергоресурсов в столице хватит на 10 дней, - Кличко

Мэр Киева сообщил, что в столице сформированы запасы топлива для работы объектов критической инфраструктуры.

Мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Кличко рассказал, что в случае чрезвычайной ситуации столичные больницы и социальные учреждения не останутся без света и тепла. Об этом он сообщил 14 февраля на брифинге, посвященному ситуации в столице в связи с возможной дальнейшей агрессией России.

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"В координации с НЭК "Укрэнерго" мы нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии на наших ТЭЦ. С декабря в постоянной работе находятся 3-4 блока", — рассказал мэр.

Это позволит, отметил чиновник, в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. Речь идет, прежде всего, о медицинских учреждениях, предприятиях критической инфраструктуры и социальных учреждениях.

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"Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ столицы на период до 10 суток", — подчеркнул глава города.

Кроме того, Кличко рассказал, что все учреждения, которые в случае ЧС будут переведены на резервные энергоносители, отрабатывают этот процесс уже сейчас. Также он сообщил, что эти предприятия не останутся без связи в случае, если пропадет интернет и мобильная связь — все они оборудованы аппаратами бесперебойной связи.

Напомним, Фокус собрал мнения экспертов о тестовых отключениях Украины от энергетической системы Беларуси и Российской Федерации. Некоторые из них считают, что Киев допускает ошибку в условиях возможного вторжения российской армии, а некоторые уверены, что переключение энергосистемы на внутренний ресурс не затронет украинских потребителей.

Также Фокус в своем материале разбирался, зачем в Украине запустили все блоки АЭС и какие последствия из-за этого могут быть. Одни эксперты настаивали, что эксплуатация на пониженных мощностях приведет к износу оборудования, а другие посчитали, что никаких рисков для энергосистемы Украины нет.