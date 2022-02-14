У разі надзвичайної ситуації енергоресурсів у столиці вистачить на 10 днів, — Кличко

Мер Києва повідомив, що в столиці сформовано запаси палива для роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Мер Києва та голова Київської міської державної адміністрації Володимир Кличко розповів, що в разі надзвичайної ситуації столичні лікарні та соціальні установи не залишаться без світла та тепла. Про це він повідомив 14 лютого на брифінгу, присвяченому ситуації у столиці у зв'язку з можливою подальшою агресією Росії.

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"У координації з НЕК "Укренерго" ми знайшли можливості та забезпечили додаткове виробництво електроенергії на наших ТЕЦ. З грудня у постійній роботі перебувають 3-4 блоки", — розповів мер.

Це дозволить, наголосив чиновник, у складній ситуації з енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання Києва. Йдеться, насамперед, про медичні установи, підприємства критичної інфраструктури та соціальні установи.

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"Створено запаси палива, встановлено електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом, медустанов, аварійних служб і ТЕЦ столиці на період до 10 діб", — наголосив глава міста.

Крім того, Кличко розповів, що всі установи, які в разі НС будуть переведені на резервні енергоносії, відпрацьовують цей процес уже зараз. Також він повідомив, що ці підприємства не залишаться без зв'язку в разі, якщо зникне інтернет і мобільний зв'язок — усі вони обладнані апаратами безперебійного зв'язку.

Нагадаємо, Фокус зібрав думки експертів щодо тестових відключень України від енергетичної системи Білорусі та Російської Федерації. Деякі з них вважають, що Київ припускається помилки в умовах можливого вторгнення російської армії, а деякі впевнені, що перемикання енергосистеми на внутрішній ресурс не торкнеться українських споживачів.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, навіщо в Україні запустили всі блоки АЕС і які наслідки через це можуть бути. Одні експерти наполягали, що експлуатація на знижених потужностях призведе до зносу обладнання, інші вважають, що жодних ризиків для енергосистеми України немає.