На Прикарпатье киллер убил жертву прямо в кресле стоматолога (фото)
Медики не смогли спасти мужчину, в которого несколько раз выстрелил киллер.
В Ивано-Франковской области в городе Яремче произошло убийство среди бела дня — неизвестный вломился в кабинет стоматолога и выстрелил в пациента, когда тот находился в кресле на приеме, сообщает сайт правоохранителей.
Сообщение об убийстве поступило копам 14 февраля вечером, позвонил врач-стоматолог. Он сказал, что в его клиента выстрелили несколько раз.
Злоумышленник сразу скрылся. При оказании медицинской помощи пострадавший скончался.
На месте происшествия работали криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.
В области запустили спецоперацию по поиску преступника. Для этого привлекли все оперативные службы и наряды полиции. С места происшествия криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств.
Ранее сообщалось, что в Николаеве застрелили местного бизнесмена, полиция ввела в городе спецоперацию.
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