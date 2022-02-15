На Прикарпатье киллер убил жертву прямо в кресле стоматолога (фото)

Медики не смогли спасти мужчину, в которого несколько раз выстрелил киллер.

В Ивано-Франковской области в городе Яремче произошло убийство среди бела дня — неизвестный вломился в кабинет стоматолога и выстрелил в пациента, когда тот находился в кресле на приеме, сообщает сайт правоохранителей.

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Сообщение об убийстве поступило копам 14 февраля вечером, позвонил врач-стоматолог. Он сказал, что в его клиента выстрелили несколько раз.

Злоумышленник сразу скрылся. При оказании медицинской помощи пострадавший скончался.

На месте происшествия работали криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.

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В области запустили спецоперацию по поиску преступника. Для этого привлекли все оперативные службы и наряды полиции. С места происшествия криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств.

Ранее сообщалось, что в Николаеве застрелили местного бизнесмена, полиция ввела в городе спецоперацию.

Напомним, под Киевом ветеран АТО застрелил знакомого из-за спора о том, какой украинский политик лучше.