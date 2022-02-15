На Прикарпатті кілер убив жертву прямо в кріслі стоматолога (фото)
Медики не змогли врятувати чоловіка, у якого кілька разів вистрілив кілер.
На Івано-Франківщині в місті Яремче сталося вбивство серед білого дня — невідомий увірвався в кабінет стоматолога та вистрілив у пацієнта, коли той перебував у кріслі на прийомі, повідомляє сайт правоохоронців.
Повідомлення про вбивство надійшло копам 14 лютого увечері, зателефонував лікар-стоматолог. Він сказав, що в його клієнта вистрілили кілька разів.
Зловмисник одразу втік. Під час надання медичної допомоги потерпілий помер.
На місці події працювали криміналісти, кінологи та слідчо-оперативна група.
В області запустили спецоперацію з пошуку злочинця. Для цього залучили всі оперативні служби та наряди поліції. Із місця події криміналісти вилучили низку речових доказів.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві застрелили місцевого бізнесмена, поліція запровадила в місті спецоперацію.
Нагадаємо, під Києвом ветеран АТО застрелив знайомого через суперечку про те, який український політик кращий.