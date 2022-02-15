На Прикарпатті кілер убив жертву прямо в кріслі стоматолога (фото)

Медики не змогли врятувати чоловіка, у якого кілька разів вистрілив кілер.

На Івано-Франківщині в місті Яремче сталося вбивство серед білого дня — невідомий увірвався в кабінет стоматолога та вистрілив у пацієнта, коли той перебував у кріслі на прийомі, повідомляє сайт правоохоронців.

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Повідомлення про вбивство надійшло копам 14 лютого увечері, зателефонував лікар-стоматолог. Він сказав, що в його клієнта вистрілили кілька разів.

Зловмисник одразу втік. Під час надання медичної допомоги потерпілий помер.

На місці події працювали криміналісти, кінологи та слідчо-оперативна група.

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В області запустили спецоперацію з пошуку злочинця. Для цього залучили всі оперативні служби та наряди поліції. Із місця події криміналісти вилучили низку речових доказів.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві застрелили місцевого бізнесмена, поліція запровадила в місті спецоперацію.

Нагадаємо, під Києвом ветеран АТО застрелив знайомого через суперечку про те, який український політик кращий.