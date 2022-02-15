В Киеве сотрудник Новой почты спас пожилую женщину из пожара (видео)

До приезда спасателей на место пожара на подмогу жильцам пришел работник отделения Новой почты, которая расположена на первом этаже дома.

В Подольском районе Киева вспыхнул пожар по ул. Кирилловская, 126/2. Сотрудник работающего в доме отделения Новой почты спас из дымящей квартиры пожилую женщину, говорится в пресс-центре ГСЧС.

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Совладелец Новой Почты Владимир Поперешнюк заявил, что работника зовут Михаил Левченко и он — руководитель этого отделения.

Возгорание произошло на втором этаже на балконе, с распространением на жилую комнату. К месту пожара также прибыли сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они вывели на свежий воздух несколько жильцов этажами выше.

Пожар на площади 25 кв.м был локализован в 09:14, и уже в 09:36 — ликвидирован.

В результате пожара комната, балкон, а также коридор квартиры выгорели полностью, были закопчены стены и потолок кухни.

К ликвидации было привлечено 4 единицы техники, а также 15 человек личного состава.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ночью 14 февраля вспыхнул пожар в Киевской гимназии восточных языков, которая находится в Святошинском районе столицы.

Также сообщалось, что в Киеве по улице Энтузиастов загорелся жилой дом — огонь охвати седьмой этаж.