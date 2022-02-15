У Києві співробітник Нової пошти врятував жінку з пожежі (відео)
До приїзду рятувальників на місце пожежі на допомогу мешканцям прийшов працівник відділення Нової пошти, розташованого на першому поверсі будинку.
У Подільському районі Києва спалахнула пожежа на вул. Кирилівська, 126/2. Співробітник відділення Нової пошти, котрий працює в будинку, врятував із задимленої квартири літню жінку, йдеться в пресцентрі ДСНС.
Співвласник Нової Пошти Володимир Поперешнюк заявив, що працівника звати Михайло Левченко і він керівник цього відділення.
Займання сталося на другому поверсі на балконі з поширенням на житлову кімнату. До місця пожежі також прибули працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вивели на свіже повітря кілька мешканців поверхами вище.
Пожежу на площі 25 кв. м було локалізовано о 09:14, і вже о 09:36 — ліквідовано.
Унаслідок пожежі кімната, балкон, а також коридор квартири вигоріли повністю, були закіптюжені стіни та стеля кухні.
До ліквідації було залучено 4 одиниці техніки, а також 15 осіб особового складу.
Причини й обставини пожежі встановлюються правоохоронцями.
Нагадаємо, вночі 14 лютого спалахнула пожежа в Київській гімназії східних мов, яка знаходиться у Святошинському районі столиці.
Також повідомлялося, що в Києві на вулиці Ентузіастів спалахнув житловий будинок — вогонь охопив сьомий поверх.