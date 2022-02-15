У Києві співробітник Нової пошти врятував жінку з пожежі (відео)

До приїзду рятувальників на місце пожежі на допомогу мешканцям прийшов працівник відділення Нової пошти, розташованого на першому поверсі будинку.

У Подільському районі Києва спалахнула пожежа на вул. Кирилівська, 126/2. Співробітник відділення Нової пошти, котрий працює в будинку, врятував із задимленої квартири літню жінку, йдеться в пресцентрі ДСНС.

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Співвласник Нової Пошти Володимир Поперешнюк заявив, що працівника звати Михайло Левченко і він керівник цього відділення.

Займання сталося на другому поверсі на балконі з поширенням на житлову кімнату. До місця пожежі також прибули працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вивели на свіже повітря кілька мешканців поверхами вище.

Пожежу на площі 25 кв. м було локалізовано о 09:14, і вже о 09:36 — ліквідовано.

Унаслідок пожежі кімната, балкон, а також коридор квартири вигоріли повністю, були закіптюжені стіни та стеля кухні.

До ліквідації було залучено 4 одиниці техніки, а також 15 осіб особового складу.

Причини й обставини пожежі встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, вночі 14 лютого спалахнула пожежа в Київській гімназії східних мов, яка знаходиться у Святошинському районі столиці.

Також повідомлялося, що в Києві на вулиці Ентузіастів спалахнув житловий будинок — вогонь охопив сьомий поверх.