У Києві горіла гімназія східних мов: що відомо (фото, відео)

З вогнем боролося 60 пожежників. Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що будівля школи побудована з дерев'яних конструкцій та перекриттів.

Вночі 14 лютого спалахнула пожежа в Київській гімназії східних мов, що знаходиться у Святошинському районі столиці. Про це повідомив пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.

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Вогонь спалахнув о 1:23 на покрівлі біля триповерхового навчального корпусу гімназії та поширився на третій поверх. До гасіння залучили 60 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС.

О 3:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху навчального корпусу гімназії східних мов локалізували на площі 2 тис. кв. О 4:39 пожежу вдалося ліквідувати.

Жертв та потерпілих внаслідок події немає.

За інформацією рятувальників, гасіння пожежі ускладнювало те, що будівля гімназії – це стара забудова з дерев'яними конструкціями та перекриттями. Такі будматеріали сприяють швидкому розповсюдженню вогню.

Причини займання розслідуватимуть правоохоронці.

Будівля гімназії збудована на місці колишнього парку біля Святошинських дач. У гімназії навчається понад 1100 дітей.

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