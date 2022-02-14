В Киеве горела гимназия восточных языков: что известно (фото, видео)

С огнем боролись 60 пожарных. Тушению пожара осложнялось тем, что здание школы построено из деревянных конструкций и перекрытий.

Ночью 14 февраля вспыхнул пожар в Киевской гимназии восточных языков, которая находится в Святошинском районе столицы. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

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Огонь вспыхнул в 1:23 на кровле возле трехэтажного учебного корпуса гимназии и распространился на третий этаж. К тушению привлекли 60 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

В 3:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа учебного корпуса гимназии восточных языков локализовали на площади 2 тыс. кв.м. В 4:39 пожар удалось ликвидировать.

Жертв и потерпевших в результате происшествия нет.

По информации спасателей, тушение пожара осложняло то, что здание гимназии – это старая застройка с деревянными конструкциями и перекрытиями. Такие стройматериалы способствуют быстрому распространению огня.

Причины возгорания будут расследовать правоохранители.

Здание гимназии построено на месте бывшего парка на территории Святошинских дач. В гимназии учится более 1 100 детей.

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