Статистика коронавируса на 17 февраля: 33 330 новых случаев COVID-19 и 3 284 госпитализаций
В список антирекорда по количеству новых случаев заболевания попала Запорожская область — 1 597 случаев. Лидирующую позицию по-прежнему занимает Киев — 4 378 случая за сутки.
За минувшие сутки 16 февраля в Украине зафиксировано 33 330 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них COVID-19 подтвердился у 2 837 детей и 961 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 284 человек, 259 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 33 330 человек;
- выздоровело — 27 441 человек;
- летальные случаи — 259;
- госпитализировано — 3 284 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 11 февраля — 3 753;
- 12 февраля — 3 935;
- 13 февраля — 2 270;
- 14 февраля — 1 889;
- 15 февраля — 3 640;
- 16 февраля — 3 284.
В течение прошедших суток было сделано 141 367 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 62 931;
- методом ИФА — 6 389;
- экспресс-тесты на антиген — 72 047.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 4 378 случая;
- Одесская область — 32 847 случаев;
- Днепропетровская область — 1 952 случя;
- Харьковская область — 1 765 случев;
- Донецкая область — 1 757 случаев;
- Запорожская область — 1 597 случаев;
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 637 260 человек;
- выздоровело — 3 866 755 человек;
- летальные случаи — 103 824 ;
- сделано ПЦР-тестов — 19 235 891.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 18 504 человека;
- 2 дозой — 28 948 человек;
- бустерной дозой — 18 024 человека;
- дополнительной дозой — 606 человек;
- всего — 66 082 человека.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 631 687 человек, а две — 15 043 831. Бустерную дозу получили 617 082 человека, дополнительную — 25 353. Всего сделано 31 317 953 прививки.
Как сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо", Министерство здравоохранения назвало три основных симптома проявления Омикрона у детей:
- Резкое повышение температуры;
- Насморк или заложенный нос;
- Так называемое "сухое" горло, когда оно печет или першит (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).
Ранее сообщалось, что в Китае разработали сверхточный тест по определению коронавирусной инфекции. Кроме того, тест позволяет получить гарантированный результат в течении 4 минут.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине можно будет оформлять больничный отпуск не выходя из дому. Для этого необходимо связаться со своим семейным врачом, который дистанционно даст рекомендации для лечения и сформирует медицинское заключение про временную неработоспособность.