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Статистика коронавируса на 17 февраля: 33 330 новых случаев COVID-19 и 3 284 госпитализаций

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коронавирус в Украине
Фото: ТСН | Иллюстративное фото

В список антирекорда по количеству новых случаев заболевания попала Запорожская область — 1 597 случаев. Лидирующую позицию по-прежнему занимает Киев — 4 378 случая за сутки.

За минувшие сутки 16 февраля в Украине зафиксировано 33 330 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них COVID-19 подтвердился у 2 837 детей и 961 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 284 человек, 259 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 33 330 человек;
  • выздоровело — 27 441 человек;
  • летальные случаи — 259;
  • госпитализировано — 3 284 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 11 февраля — 3 753;
  • 12 февраля — 3 935;
  • 13 февраля — 2 270;
  • 14 февраля — 1 889;
  • 15 февраля — 3 640;
  • 16 февраля — 3 284.

В течение прошедших суток было сделано 141 367 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 62 931;
  • методом ИФА — 6 389;
  • экспресс-тесты на антиген — 72 047.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 4 378 случая;
  • Одесская область — 32 847 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 952 случя;
  • Харьковская область — 1 765 случев;
  • Донецкая область — 1 757 случаев;
  • Запорожская область — 1 597 случаев;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 4 637 260 человек;
  • выздоровело — 3 866 755 человек;
  • летальные случаи — 103 824 ;
  • сделано ПЦР-тестов — 19 235 891.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 18 504 человека;
  • 2 дозой — 28 948 человек;
  • бустерной дозой — 18 024 человека;
  • дополнительной дозой — 606 человек;
  • всего — 66 082 человека.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 631 687 человек, а две — 15 043 831. Бустерную дозу получили 617 082 человека, дополнительную — 25 353. Всего сделано 31 317 953 прививки.

статистика коронавируса 16 февраля

Как сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо", Министерство здравоохранения назвало три основных симптома проявления Омикрона у детей:

  1. Резкое повышение температуры;
  2. Насморк или заложенный нос;
  3. Так называемое "сухое" горло, когда оно печет или першит (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).

Ранее сообщалось, что в Китае разработали сверхточный тест по определению коронавирусной инфекции. Кроме того, тест позволяет получить гарантированный результат в течении 4 минут.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине можно будет оформлять больничный отпуск не выходя из дому. Для этого необходимо связаться со своим семейным врачом, который дистанционно даст рекомендации для лечения и сформирует медицинское заключение про временную неработоспособность.