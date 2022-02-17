Статистика коронавируса на 17 февраля: 33 330 новых случаев COVID-19 и 3 284 госпитализаций

В список антирекорда по количеству новых случаев заболевания попала Запорожская область — 1 597 случаев. Лидирующую позицию по-прежнему занимает Киев — 4 378 случая за сутки.

За минувшие сутки 16 февраля в Украине зафиксировано 33 330 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них COVID-19 подтвердился у 2 837 детей и 961 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 284 человек, 259 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 33 330 человек;

выздоровело — 27 441 человек;

летальные случаи — 259;

госпитализировано — 3 284 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

11 февраля — 3 753;

12 февраля — 3 935;

13 февраля — 2 270;

14 февраля — 1 889;

15 февраля — 3 640;

16 февраля — 3 284.

В течение прошедших суток было сделано 141 367 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 62 931;

методом ИФА — 6 389;

экспресс-тесты на антиген — 72 047.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Киев — 4 378 случая;

Одесская область — 32 847 случаев;

Днепропетровская область — 1 952 случя;

Харьковская область — 1 765 случев;

Донецкая область — 1 757 случаев;

Запорожская область — 1 597 случаев;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 4 637 260 человек;

выздоровело — 3 866 755 человек;

летальные случаи — 103 824 ;

сделано ПЦР-тестов — 19 235 891.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 18 504 человека;

2 дозой — 28 948 человек;

бустерной дозой — 18 024 человека;

дополнительной дозой — 606 человек;

всего — 66 082 человека.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 631 687 человек, а две — 15 043 831. Бустерную дозу получили 617 082 человека, дополнительную — 25 353. Всего сделано 31 317 953 прививки.

Как сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо", Министерство здравоохранения назвало три основных симптома проявления Омикрона у детей:

Резкое повышение температуры; Насморк или заложенный нос; Так называемое "сухое" горло, когда оно печет или першит (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).

Ранее сообщалось, что в Китае разработали сверхточный тест по определению коронавирусной инфекции. Кроме того, тест позволяет получить гарантированный результат в течении 4 минут.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине можно будет оформлять больничный отпуск не выходя из дому. Для этого необходимо связаться со своим семейным врачом, который дистанционно даст рекомендации для лечения и сформирует медицинское заключение про временную неработоспособность.