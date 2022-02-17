Статистика коронавірусу на 17 лютого: 33 330 нових випадків COVID-19 та 3 284 госпіталізації

До списку антирекордів за кількістю нових випадків захворювання потрапила Запорізька область — 1597 випадків. Одну з перших позицій, як і раніше, посідає Київ — 4 378 випадків за добу.

Минулої доби 16 лютого в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них COVID-19 підтвердився у 2 837 дітей та 961 медпрацівника, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3284 осіб, 259 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 33 330 осіб;

одужало — 27 441 особа;

летальні випадки — 259;

госпіталізовано – 3 284 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

11 лютого — 3753;

12 лютого — 3935;

13 лютого — 2270;

14 лютого — 1889;

15 лютого — 3640;

16 лютого — 3284.

Протягом минулої доби було зроблено 141 367 тестів на коронавірус:

методом ПЛР — 62 931;

методом ІФА — 6389;

експрес-тести на антиген — 72 047.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ – 4 378 випадків;

Одеська область — 32 847 випадків;

Дніпропетровська область — 1 952 випадки;

Харківська область — 1 765 випадків;

Донецька область — 1 757 випадків;

Запорізька область — 1 597 випадків;

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 4 637 260 осіб;

одужало — 3 866 755 осіб;

летальні випадки — 103 824;

зроблено ПЛР-тестів — 19 235 891.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 18 504 особи;

2 дозою — 28 948 осіб;

бустерною дозою — 18 024 особи;

додатковою дозою – 606 осіб;

усього — 66 082 особи.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 631 687 осіб, а дві – 15 043 831. Бустерну дозу отримали 617 082 особи, додаткову – 25 353. Усього зроблено 31 317 953 щеплення.

Як повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо", Міністерство охорони здоров'я назвало три основні симптоми прояву Омікрону в дітей:

Різке підвищення температури; Нежить або закладений ніс; Так зване "сухе" горло, коли воно пече або першить (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).

Раніше повідомлялося, що в Китаї розробили надточний тест щодо визначення коронавірусної інфекції. Крім того, тест дозволяє отримати гарантований результат протягом 4 хвилин.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні можна буде оформляти лікарняну відпустку, не виходячи з дому. Для цього необхідно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, який дистанційно надасть рекомендації для лікування та сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність.