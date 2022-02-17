Статистика коронавірусу на 17 лютого: 33 330 нових випадків COVID-19 та 3 284 госпіталізації
До списку антирекордів за кількістю нових випадків захворювання потрапила Запорізька область — 1597 випадків. Одну з перших позицій, як і раніше, посідає Київ — 4 378 випадків за добу.
Минулої доби 16 лютого в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них COVID-19 підтвердився у 2 837 дітей та 961 медпрацівника, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3284 осіб, 259 пацієнтів з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 33 330 осіб;
- одужало — 27 441 особа;
- летальні випадки — 259;
- госпіталізовано – 3 284 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 11 лютого — 3753;
- 12 лютого — 3935;
- 13 лютого — 2270;
- 14 лютого — 1889;
- 15 лютого — 3640;
- 16 лютого — 3284.
Протягом минулої доби було зроблено 141 367 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 62 931;
- методом ІФА — 6389;
- експрес-тести на антиген — 72 047.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ – 4 378 випадків;
- Одеська область — 32 847 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 952 випадки;
- Харківська область — 1 765 випадків;
- Донецька область — 1 757 випадків;
- Запорізька область — 1 597 випадків;
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 4 637 260 осіб;
- одужало — 3 866 755 осіб;
- летальні випадки — 103 824;
- зроблено ПЛР-тестів — 19 235 891.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 18 504 особи;
- 2 дозою — 28 948 осіб;
- бустерною дозою — 18 024 особи;
- додатковою дозою – 606 осіб;
- усього — 66 082 особи.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 631 687 осіб, а дві – 15 043 831. Бустерну дозу отримали 617 082 особи, додаткову – 25 353. Усього зроблено 31 317 953 щеплення.
Як повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо", Міністерство охорони здоров'я назвало три основні симптоми прояву Омікрону в дітей:
- Різке підвищення температури;
- Нежить або закладений ніс;
- Так зване "сухе" горло, коли воно пече або першить (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).
Раніше повідомлялося, що в Китаї розробили надточний тест щодо визначення коронавірусної інфекції. Крім того, тест дозволяє отримати гарантований результат протягом 4 хвилин.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні можна буде оформляти лікарняну відпустку, не виходячи з дому. Для цього необхідно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, який дистанційно надасть рекомендації для лікування та сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність.