Украинские стартаперы разработали офис для "удаленки" в виде стеклянного куба

Комнаты с прозрачными стенами будут находиться в живописных местах возле отелей. Их оборудуют всем необходимым для работы и отдыха.

Украинский стартап "Remo" разработал помещения для удаленной работы, которые будут размещаться при отелях. Их отличительной чертой будут стеклянные стены, сквозь которые можно будет любоваться живописными пейзажами. О подробностях проекта рассказал один из его инвесторов Андрей Федоров.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сеть индивидуальных офисов для дистанционной работы предполагается открыть в отелях, расположенных среди красивых природных локаций — на берегу океана, в горах или парках. Стены комнаты площадью до 20 кв. метров будут из стекла, чтобы наслаждаться видами. При этом снаружи стекло будет зеркальным, чтобы обеспечить клиенту конфиденциальность.

В стеклянном кубе будет оборудована зона для работы — стол со стулом, полки и Wi-Fi. Также предусмотрена зона для отдыха, предполагающая мини-бар, кофе-машину и кресла. Создатели проекта сообщают, что тариф на такие пространства не будет отличаться от стандартных цен отеля, при котором будет действовать мини-офис. Ключ от прозрачного кабинета будет выдаваться вместе с заселением в номер.

На сегодняшний момент проект привлек более $1,5 млн инвестиций из Киева, Лондона, Сан Паулу, Бостона, Милана и Нью-Йорка. В ближайшее время тестировать проект начнут под Киевом в одном из загородных комплексов отдыха. 16 февраля комплектующие для стеклянного офиса отправились из Эстонии в Украину. После монтажа стеклянного офиса стартаперы планируют открыть на него бронирование.

Напомним, во Франции самый большой пассажирский самолет Airbus A380 превратят в гостиницу. Авиалайнер хотят установить на окраине аэропорта Тулузы, на его борту поместится 31 полноценный номер с душевыми и туалетами, из которых 2 номера класса люкс.

Ранее Фокус сообщал, что стартап из Украины получил финансирование в $3,5 млн, чтобы бороться с криптомошенниками. Продукт украинцев, позволяющий бороться с отмыванием криптовалюты, вышел на мировой рынок.