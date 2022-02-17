Українські стартапери розробили офіс для віддаленої роботи у вигляді скляного куба

Кімнати з прозорими стінами будуть у мальовничих місцях біля готелів. Їх обладнають усім необхідним для роботи та відпочинку.

Український стартап Remo розробив приміщення для віддаленої роботи, які розміщуватимуться при готелях. Їхньою відмінністю будуть скляні стіни, крізь які можна буде милуватися мальовничими пейзажами. Про подробиці проєкту розповів один із його інвесторів Андрій Федоров.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Передбачається, що мережу індивідуальних офісів для дистанційної роботи відкриють у готелях, розташованих серед красивих природних локацій — на березі океану, у горах або парках. Стіни кімнати площею до 20 кв. метрів будуть зі скла, щоб насолоджуватися краєвидами. При цьому зовні скло буде дзеркальним, щоб забезпечити клієнту конфіденційність.

У скляному кубі буде обладнана зона для роботи — стіл зі стільцем, полиці та Wi-Fi. Також передбачена зона для відпочинку, що включає мінібар, кавомашину та крісла. Творці проєкту повідомляють, що тариф на такі простори не відрізнятиметься від стандартних цін готелю, при якому діятиме мініофіс. Ключ від прозорого кабінету видаватиметься разом із заселенням у номер.

На сьогодні проєкт залучив понад $1,5 млн інвестицій із Києва, Лондона, Сан Паулу, Бостона, Мілана та Нью-Йорка. Найближчим часом тестувати проєкт розпочнуть під Києвом в одному із заміських відпочинкових комплексів. 16 лютого комплектуючі для скляного офісу вирушили з Естонії до України. Після монтажу скляного офісу стартапери планують відкрити бронювання.

Нагадаємо, у Франції найбільший пасажирський літак Airbus A380 перетворять на готель. Авіалайнер хочуть встановити на околиці аеропорту Тулузи, на його борту поміститься 31 повноцінний номер із душовими та туалетами, з яких 2 номери класу люкс.

Раніше Фокус повідомляв, що стартап із України отримав фінансування $3,5 млн, щоб боротися з криптозлочинцями. Продукт українців, який дає змогу боротися з відмиванням криптовалюти, вийшов на світовий ринок.