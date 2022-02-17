В Киеве на Ипподроме из-под земли прорвало фонтан кипятка (видео)

Коммунальщики говорят, что 80% теплосетей города нуждаются в замене, так как исчерпали свой срок эксплуатации.

В Киеве в районе Кольцевой дороги и проспекта Глушкова прорвало трубу, из-за чего образовался фонтан высотой в несколько метров. Видео сняли очевидцы, затем оно появилось в местном Telegram-канале.

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"На Ипподроме прорвало трубу", — говорится в описании к видео.

Коммунальщики "Киевтеплоэнерго" сообщили об устранении повреждения магистрального трубопровода, которое произошло утром на улице Касияна, 2/1, с утечкой теплоносителя наружу.

Завершить ремонтные работы планируют в течение суток. На время проведения работ приостановлено теплоснабжение до 50 жилых домов, 11 учебных заведений и 10 других организаций на улицах Касияна, Якубовского, Луценко, Смолича, Лятошинского.

Трубу, которую прорвало, ввели в эксплуатацию 44 года назад.

В КП отмечают, что 80% теплосетей города уже износились и их нужно менять. За последние три года "Киевтеплоэнерго" заменило 340 км теплосетей на наиболее аварийных участках.

Напомним, в Киеве на Шулявке прорвало трубу, из-за чего кипятком залило подземный переход.

Еще сообщалось, как в Подольском районе столицы прорвало трубопровод, в результате чего дороги затопило горячей водой.