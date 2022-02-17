У Києві на Іподромі з-під землі прорвало фонтан окропу (відео)

Комунальники кажуть, що 80% тепломереж міста потребують заміни, оскільки вичерпали свій термін експлуатації.

У Києві в районі Кільцевої дороги та проспекту Глушкова прорвало трубу, через що утворився фонтан заввишки кілька метрів. Відео зняли очевидці, а потім воно з'явилося в місцевому Telegram-каналі.

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"На Іподромі прорвало трубу", — йдеться в описі відео.

Комунальники "Київтеплоенерго" повідомили про усунення пошкодження магістрального трубопроводу, яке сталося вранці на вулиці Касіяна, 2/1, із витоком теплоносія назовні.

Завершити ремонтні роботи планують упродовж доби. На час проведення робіт призупинено теплопостачання до 50 житлових будинків, 11 навчальних закладів і 10 інших організацій на вулицях Касіяна, Якубовського, Луценка, Смолича, Лятошинського.

Трубу, яку прорвало, ввели в експлуатацію 44 роки тому.

У КП зазначають, що 80% тепломереж міста вже зносилися і їх треба міняти. За останні три роки "Київтеплоенерго" замінило 340 км тепломереж на найбільш аварійних ділянках.

Нагадаємо, у Києві на Шулявці прорвало трубу, через що окропом залило підземний перехід.

Ще повідомлялося, як у Подільському районі столиці прорвало трубопровід, унаслідок чого дороги затопило гарячою водою.