В полиции рассказали, кто из украинцев стал чаще покупать оружие

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич уточнил, что количество впервые купивших оружие граждан не увеличилось и добавил, что силовики осуществляют тщательный контроль за его оборотом.

Информация о том, что украинцы на фоне сообщений об угрозе вторжения со стороны России стали больше покупать оружие, не соответствует действительности. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает пресс-служба МВД.

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Он отметил, что количество граждан, которые впервые купили оружие, в стране в последнее время не выросло.

"Количество лиц, впервые купивших оружие, не увеличилось. Чаще покупают оружие люди, уже имеющие разрешение на его приобретение и хранение", — сказал он.

Отметим, что политолог Олег Саакян ранее заявлял, что украинское общество не поддается панике и активно готовится к различным сценариям. В стране наблюдается дефицит патронов, а в оружейных магазинах быстро раскупается любое оружие.

Ранее в оружейных магазинах Харькова опровергли слова "слуги" о дефиците патронов. Народный депутат от "Слуги народа" и заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин до этого писал, что "в оружейных магазинах Харькова закончились патроны".

Однако в общении с журналистами Фокуса сотрудники крупнейших оружейных магазинов города опровергли информацию о дефиците патронов или наличии на них повышенного спроса.

Напомним, сегодня министр обороны Украины Алексей Резников высказался за право граждан на короткоствольное оружие. По мнению главы Минобороны, населению можно разрешить на законодательном уровне право на хранение пистолетов. А ношение "короткоствола" лучше оставить под запретом.