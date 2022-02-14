Замглавы оборонного Комитета Рады Юрий Мысягин заявил, что "харьковчане не любят незваных гостей из РФ". Впрочем, в оружейных магазинах города в общении с Фокусом опровергают информацию об ажиотаже вокруг боеприпасов.

12 февраля нардеп от "Слуги народа" и заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин написал в своем Telegram-канале, что "в оружейных магазинах Харькова закончились патроны".

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"Харьковчане не любят незваных гостей из РФ", — подчеркнул парламентарий.

[ + – ] Пост "слуги" Мысягина об оружейных магазинах Харькова

Впрочем, в крупнейших оружейных магазинах Харькова в общении с Фокусом опровергают информацию о дефиците у них патронов или повышенном ажиотаже вокруг этой темы.

"Нет, абсолютно. Это неправда. В обычном режиме все. Ажиотажа особого нет", — говорят Фокусу в магазине "Zbroia" (ул. Новгородская, 4).

В магазине "Егерь" (ул. Полтавский Шлях, 23) также говорят, что у них никто массово не скупал патронов.

"По крайней мере, у нас так. Пару месяцев назад даже больше покупали, потому что у нас же охотничий магазин, а сейчас сезон охоты закрыт. Ну конечно есть там пара-тройка человек, которые приходят именно с такими глазами большими. Но такого ажиотажа большого я не вижу. Вот в 2014-2015 годах — тогда да", — рассказывает Фокусу сотрудник магазина "Егерь".

В "Safari Зброя" (пр. Московский, 47) также опровергают наличие ажиотажа вокруг закупки патронов.

"Нет повышенного спроса", — заверили Фокус в магазине.

Руководитель Украинской ассоциации владельцев оружия (УАВО) Георгий Учайкин говорит, что последний раз был в магазине две недели назад, но тогда людей было немного, потому не может сказать точно есть ли сейчас ажиотаж вокруг закупки патронов.

"Но вполне возможно, что спрос увеличился", — говорит Учайкин.

Фокус также обратился за комментарием к Юрию Мысягину, чтобы узнать о каких именно оружейных магазинах Харькова он писал, однако на момент публикации этого материала замглавы оборонного Комитета не ответил на сообщение.

Отметим, парламентарий сообщил о дефиците патронов в областном центре на фоне сообщений западных СМИ о возможном полномасштабном вторжении Российской Федерации на территорию Украины.

13 февраля издание "Украинская правда" со ссылкой на мониторинг авиасообщения рассказало, что некоторые украинские бизнесмены покинули страну чартерными рейсами.

В тот же день, 13 февраля, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, Москва не ответила на официальный запрос Киева по Венскому документу, потому Украина инициирует встречу в течение 48 часов с РФ и другими странами-участницами соглашения для обсуждения скопления российских войск вдоль украинской границы и в оккупированном Крыму.

Напомним, Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ 30 ноября 2011 года. Его целью являются укрепление доверия и безопасности, повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в странах, входящих в ОБСЕ. Венский документ заключен между 58 странами.