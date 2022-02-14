Приходьте, купуйте. В магазинах зброї Харкова спростували слова "слуги" про дефіцит патронів

Заступник голови оборонного Комітету Ради Юрій Мисягін заявив, що "харків'яни не люблять непроханих гостей з РФ". Втім, у магазинах зброї міста, спілкуючись з Фокусом, спростовують інформацію про ажіотаж навколо боєприпасів.

12 лютого нардеп від "Слуги народу" та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін написав у своєму Telegram-каналі, що "в збройових магазинах Харкова закінчилися патрони".

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"Харківчани не люблять непроханих гостей із РФ", — наголосив парламентарій.

[ + – ] Пост "слуги" Мисягіна про збройові магазини Харкова

Втім, у найбільших магазинах зброї Харкова, спілкуючись з Фокусом, спростовують інформацію про дефіцит у них патронів або підвищений ажіотаж навколо цієї теми.

"Ні, абсолютно. Це неправда. У звичайному режимі все. Ажіотажу особливого немає", — кажуть Фокусу в магазині "Zbroia" (вул. Новгородська, 4).

У магазині "Єгер" (вул. Полтавський шлях, 23) також кажуть, що в них ніхто масово не скуповував патронів.

"Принаймні в нас так. Пару місяців тому навіть більше купували, бо ж у нас же мисливська крамниця, а зараз сезон полювання закритий. Ну звичайно є там пара-трійка людей, які приходять саме з такими очима великими. Але такого ажіотажу великого я не бачу. Ось у 2014-2015 роках — тоді так", — розповідає Фокусу співробітник магазину "Єгер".

У Safari Зброя (пр. Московський, 47) також спростовують наявність ажіотажу навколо закупівлі патронів.

"Немає підвищеного попиту", — запевнили Фокус у магазині.

Керівник Української асоціації власників зброї (УАВО) Георгій Учайкін каже, що останній раз був у магазині два тижні тому, але тоді людей було небагато, тому не може сказати, чи є зараз ажіотаж навколо закупівлі патронів.

"Але цілком можливо, що попит збільшився", — каже Учайкін.

Фокус також звернувся за коментарем до Юрія Мисягіна, щоб дізнатися, про які саме магазини зброї Харкова він писав, проте на момент публікації цього матеріалу заступник голови оборонного Комітету не відповів на повідомлення.

Зазначимо, парламентарій повідомив про дефіцит набоїв в обласному центрі на тлі повідомлень західних ЗМІ про можливе повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.

13 лютого видання "Українська правда" з посиланням на моніторинг авіасполучення розповіло, що деякі українські бізнесмени залишили країну чартерними рейсами.

У той же день, 13 лютого, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Москва не відповіла на офіційний запит Києва за Віденським документом, тому Україна ініціює зустріч протягом 48 годин з РФ та іншими країнами-учасницями угоди, щоб обговорити накопичення російських військ уздовж українського кордону та в окупованому Криму.

Нагадаємо, Віденський документ про заходи зміцнення довіри та безпеки прийняло ОБСЄ 30 листопада 2011 року. Його метою є зміцнення довіри та безпеки, підвищення стабільності та зменшення загрози виникнення військових конфліктів у країнах, що входять до ОБСЄ. Віденський документ уклали між 58 країнами.