У поліції розповіли, хто з українців почав частіше купувати зброю

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич уточнив, що кількість громадян, які вперше купили зброю, не збільшилася і додав, що силовики здійснюють ретельний контроль за її обігом.

Інформація про те, що українці на тлі повідомлень про загрозу вторгнення з боку Росії почали більше купувати зброю, не відповідає дійсності. Про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, повідомляє пресслужба МВС.

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Він зазначив, що кількість громадян, які вперше купили зброю, у країні останнім часом не зросла.

"Кількість осіб, які вперше купили зброю, не збільшилася. Частіше купують зброю люди, які вже мають дозвіл на її придбання та зберігання", — сказав він.

Зазначимо, що політолог Олег Саакян раніше заявляв, що українське суспільство не піддається паніці й активно готується до різних сценаріїв. У країні спостерігається дефіцит патронів, а в магазинах зброї швидко розкуповується будь-яка зброя.

Раніше в магазинах зброї Харкова спростували слова "слуги" про дефіцит патронів. Народний депутат від "Слуги народу" та заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін до цього писав, що "у збройових магазинах Харкова закінчилися патрони".

Однак у спілкуванні із журналістами Фокусу співробітники найбільших магазинів зброї міста спростували інформацію про дефіцит патронів або наявність на них підвищеного попиту.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков висловився за право громадян на короткоствольну зброю. На думку глави Міноборони, населенню можна на законодавчому рівні дозволити на зберігання пістолетів. А носіння "короткоствола" краще залишити під забороною.