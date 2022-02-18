Статистика коронавируса на 18 февраля: 34 938 новых случаев COVID-19 и 3 323 госпитализаций

Киев по-прежнему занимает лидирующую позицию по количеству новых случаев заболевания коронавирусом — 4 538 случаев за сутки. В пятерку областей с наибольшими показателями новых случаев заболевания попала Житомирская область — 1 706 случаев за сутки.

За минувшие сутки 16 февраля в Украине зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них COVID-19 подтвердился у 2 879 детей и 870 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 323 человека, 282 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 34 938 человек;

выздоровело — 29 254 человека;

летальные случаи — 282;

госпитализировано — 3 323 человека.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

12 февраля — 3 935;

13 февраля — 2 270;

14 февраля — 1 889;

15 февраля — 3 640;

16 февраля — 3 284;

17 февраля — 3 323.

В течение прошедших суток было сделано 116 625 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 52 932;

методом ИФА — 5 424;

экспресс-тесты на антиген — 58 269.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Киев — 4 538 случев;

Одесская область — 3 587 случаев;

Днепропетровская область — 2 712 случая;

Харьковская область — 1 800 случаев;

Донецкая область — 1 833 случая;

Житомирская область — 1 706 случаев;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 4 672 198 человек;

выздоровело — 3 896 009 человек;

летальные случаи — 104 106 ;

сделано ПЦР-тестов — 19 288 823.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 17 796 человек;

2 дозой — 27 686 человек;

бустерной дозой — 19 119 человек;

дополнительной дозой — 488 человек;

всего — 65 089 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 649 483 человека, а две — 15 071 517. Бустерную дозу получили 636 201 человек, дополнительную — 25 841. Всего сделано 31 383 042 прививки.

Министерство Здравоохранения Украины обратилось к гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей а также АР Крым и г. Севастополя с заявлением о возможности вакцинации от COVID-19 в любом пункте вакцинации на подконтрольных Украине территориях. Записаться в такие пункты можно через контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 по номеру — 0 800 60 20 19, или через сайт министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что немецкие ученые нашли обьяснение внезапному вспеску заболеваний "Омикроном" среди детей. Как выяснилось, новый штамм подавляет выработку интерферона и лучше противостоит противовирусному действию.

В начале февраля в Украину прибыла первая партия "Молнупиравира" — лекарства в форме таблеток для лечения коронавирусной болезни. До апреля 2022 планируется доставить в Украину еще 240 тысяч курсов "Молнупиравира".