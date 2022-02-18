Статистика коронавируса на 18 февраля: 34 938 новых случаев COVID-19 и 3 323 госпитализаций
Киев по-прежнему занимает лидирующую позицию по количеству новых случаев заболевания коронавирусом — 4 538 случаев за сутки. В пятерку областей с наибольшими показателями новых случаев заболевания попала Житомирская область — 1 706 случаев за сутки.
За минувшие сутки 16 февраля в Украине зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них COVID-19 подтвердился у 2 879 детей и 870 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 323 человека, 282 пациента с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 34 938 человек;
- выздоровело — 29 254 человека;
- летальные случаи — 282;
- госпитализировано — 3 323 человека.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 12 февраля — 3 935;
- 13 февраля — 2 270;
- 14 февраля — 1 889;
- 15 февраля — 3 640;
- 16 февраля — 3 284;
- 17 февраля — 3 323.
В течение прошедших суток было сделано 116 625 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 52 932;
- методом ИФА — 5 424;
- экспресс-тесты на антиген — 58 269.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 4 538 случев;
- Одесская область — 3 587 случаев;
- Днепропетровская область — 2 712 случая;
- Харьковская область — 1 800 случаев;
- Донецкая область — 1 833 случая;
- Житомирская область — 1 706 случаев;
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 672 198 человек;
- выздоровело — 3 896 009 человек;
- летальные случаи — 104 106 ;
- сделано ПЦР-тестов — 19 288 823.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 17 796 человек;
- 2 дозой — 27 686 человек;
- бустерной дозой — 19 119 человек;
- дополнительной дозой — 488 человек;
- всего — 65 089 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 649 483 человека, а две — 15 071 517. Бустерную дозу получили 636 201 человек, дополнительную — 25 841. Всего сделано 31 383 042 прививки.
Министерство Здравоохранения Украины обратилось к гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей а также АР Крым и г. Севастополя с заявлением о возможности вакцинации от COVID-19 в любом пункте вакцинации на подконтрольных Украине территориях. Записаться в такие пункты можно через контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 по номеру — 0 800 60 20 19, или через сайт министерства здравоохранения.
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