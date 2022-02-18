Статистика коронавірусу на 18 лютого: 34 938 нових випадків COVID-19 та 3 323 госпіталізацій

Київ, як і раніше, лідирує за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус — 4 538 випадків за добу. В п'ятірку областей із найбільшими показниками нових випадків захворювання потрапила Житомирська область — 1 706 випадків за добу.

Минулої доби 16 лютого в Україні зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них COVID-19 підтвердили у 2 879 дітей та 870 медпрацівників, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3 323 особи, 282 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 34 938 осіб;

одужало — 29 254 особи;

летальні випадки — 282;

госпіталізовано – 3 323 особи.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

12 лютого — 3 935;

13 лютого — 2 270;

14 лютого — 1 889;

15 лютого — 3 640;

16 лютого — 3 284;

17 лютого — 3 323.

Протягом минулої доби зробили 116 625 тестів на коронавірус:

методом ПЛР — 52 932;

методом ІФА — 54 24;

експрес-тести на антиген — 58 269.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ – 4 538 випадків;

Одеська область — 3 587 випадків;

Дніпропетровська область — 2 712 випадків;

Харківська область – 1 800 випадків;

Донецька область — 1 833 випадки;

Житомирська область — 1 706 випадків;

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 4 672 198 осіб;

одужало — 3 896 009 осіб;

летальні випадки — 104 106;

зроблено ПЛР-тестів — 19 288 823.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 17 796 осіб;

2 дозою — 27 686 осіб;

бустерною дозою – 19 119 осіб;

додатковою дозою – 488 осіб;

всього — 65 089 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 649 483 особи, а дві — 15 071 517. Бустерну дозу отримали 636 201 особа, додаткову — 25 841. Усього зробили 31 383 042 щеплення.

Міністерство Охорони здоров'я України звернулося до громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, а також АР Крим та в місті Севастополь із заявою про можливість вакцинації від COVID-19 у будь-якому пункті вакцинації на підконтрольних Україні територіях. Записатися в такі пункти можна через контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 за номером — 0 800 60 20 19 або через сайт Міністерства охорони здоров'я.

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