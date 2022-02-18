Статистика коронавірусу на 18 лютого: 34 938 нових випадків COVID-19 та 3 323 госпіталізацій
Київ, як і раніше, лідирує за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус — 4 538 випадків за добу. В п'ятірку областей із найбільшими показниками нових випадків захворювання потрапила Житомирська область — 1 706 випадків за добу.
Минулої доби 16 лютого в Україні зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них COVID-19 підтвердили у 2 879 дітей та 870 медпрацівників, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3 323 особи, 282 пацієнти з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 34 938 осіб;
- одужало — 29 254 особи;
- летальні випадки — 282;
- госпіталізовано – 3 323 особи.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 12 лютого — 3 935;
- 13 лютого — 2 270;
- 14 лютого — 1 889;
- 15 лютого — 3 640;
- 16 лютого — 3 284;
- 17 лютого — 3 323.
Протягом минулої доби зробили 116 625 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 52 932;
- методом ІФА — 54 24;
- експрес-тести на антиген — 58 269.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ – 4 538 випадків;
- Одеська область — 3 587 випадків;
- Дніпропетровська область — 2 712 випадків;
- Харківська область – 1 800 випадків;
- Донецька область — 1 833 випадки;
- Житомирська область — 1 706 випадків;
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 4 672 198 осіб;
- одужало — 3 896 009 осіб;
- летальні випадки — 104 106;
- зроблено ПЛР-тестів — 19 288 823.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 17 796 осіб;
- 2 дозою — 27 686 осіб;
- бустерною дозою – 19 119 осіб;
- додатковою дозою – 488 осіб;
- всього — 65 089 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 649 483 особи, а дві — 15 071 517. Бустерну дозу отримали 636 201 особа, додаткову — 25 841. Усього зробили 31 383 042 щеплення.
Міністерство Охорони здоров'я України звернулося до громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, а також АР Крим та в місті Севастополь із заявою про можливість вакцинації від COVID-19 у будь-якому пункті вакцинації на підконтрольних Україні територіях. Записатися в такі пункти можна через контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 за номером — 0 800 60 20 19 або через сайт Міністерства охорони здоров'я.
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