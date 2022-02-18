ДТП в Харькове: родителям водителя Infiniti сообщили о подозрении (фото)

Матери и отцу 16-летнего водителя иномарки Николая Харьковского грозит ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Родителям 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который устроил резонансное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, сообщили о подозрении. Об этом говорится в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

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Статья, которую вменяют родителям виновника аварии — злостное неисполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло за собой тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

В прокуратуре сообщили, что с ноября 2019 года по октябрь 2021 года Николай Харьковский совершил ряд административных и уголовных правонарушений.

Кроме того, что он, не имея прав, сел за руль и поехал на красный свет, что стало причиной ДТП, правоохранители вспомнили случай 2019 года.

"В ноябре 2019 года несовершеннолетний, находясь в одном из харьковских супермаркетов, устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, парень достал пневматический пистолет и выстрелил в них, нанеся телесные повреждения", — сказано в сообщении.

Тогда суд применил к парню принудительные меры воспитательного характера, чем должна была заниматься его мать до достижения совершеннолетия.

"Однако, не выполняя требования суда, мать систематически уезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра", — добавили в прокуратуре.

Напомним, 26 октября прошлого года в Харькове на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП. Автомобиль Infiniti врезался в Chevrolet на скорости свыше 100 км/ч.

Николая Харьковского будут судить по двум статьям: нарушение ПДД, повлекшее смерть и телесные повреждения и заведомо ложное сообщение о совершении преступления.