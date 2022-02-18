ДТП у Харкові: батькам водія Infiniti повідомили про підозру (фото)

Матері та батькові 16-річного водія іномарки Миколи Харківського загрожує обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Батькам 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який влаштував резонансну ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові, повідомили про підозру. Про це йдеться у пресслужбі прокуратури Харківської області.

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Звинувачують батьків винуватця аварії у злісному невиконанні встановлених законом обов'язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

У прокуратурі повідомили, що з листопада 2019 року до жовтня 2021 року Микола Харківський скоїв низку адміністративних та кримінальних правопорушень.

Крім того, що він, не маючи прав, сів за кермо і поїхав на червоне світло, що спричинило ДТП, правоохоронці згадали випадок 2019 року.

"У листопаді 2019 року неповнолітній, перебуваючи в одному з харківських супермаркетів, скоїв стрілянину. Під час конфлікту з матір'ю та братом своєї однокласниці, хлопець дістав пневматичний пістолет і вистрілив у них, завдавши тілесних ушкоджень", — сказано в повідомленні.

Тоді суд застосував до хлопця низку примусових заходів виховного характеру, чим мала займатися його мати до досягнення повноліття.

"Однак, не виконуючи вимог суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду", — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 26 жовтня минулого року у Харкові на перехресті вулиці Одеської та проспекту Гагаріна сталася ДТП. Автомобіль Infiniti врізався у Chevrolet на швидкості понад 100 км/год.

Миколу Харківського судитимуть за двома статтями: порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть і тілесні ушкодження та свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину.