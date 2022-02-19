В Харькове две девушки начали драться посреди дороги после ДТП (видео)

Стычку между девушками остановил проезжающий мимо водитель.

В Харькове две девушки подрались на дороге после, предположительно, произошедшего ДТП. Вскоре на место происшествия прибыла полиция. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Харьков".

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Очевидцы сняли на видео, как две девушки выясняют отношения между собой из-за того, что на дороге, предположительно, произошла авария с участием их машин. Водители автомобилей сначала громко разговаривали между собой, но потом между ними завязалась драка. Стычку между девушками помог остановить проезжающий мимо них мужчина. Вскоре на место ДТП прибыла полиция и выясняла детали происшествия.

Напомним, туристы в Карпатах подрались с администрацией отеля из-за завтрака. В одной из гостиниц горнолыжного курорта "Буковель" произошел скандал с администрацией отеля. Утром первого дня одна из отдыхающих во время завтрака попросила заменить ей омлет, который ей не понравился. Администратор гостиницы заявила, что менять ничего не собирается. После этого туристка крикнула в сторону сотрудницы отеля оскорбительные слова и между ними неожиданно завязалась драка. В нее ввязались парни киевлянок и трое мужчин, предположительно, сотрудников отеля.

Ранее было известно, что в районном совете Львова подрались депутат от "Самопомощи" Станислав Горуна и глава комиссии по культуре, который представляет партию "Свобода" Богдан Федун. Станислав Горуна заявил, что его коллега назвал его "ватой" и ввязался в потасовку. Богдан Федун заявлял, что зачинщиком стал депутат от "Самопомощи". Также он обвинил его в том, что Горуна ездил в Россию тренировать местную молодежь.