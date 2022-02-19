У Харкові дві дівчини почали битися посеред дороги після ДТП (відео)

Сутичку між дівчатами зупинив водій, що проїжджав повз.

У Харкові дві дівчини побилися на дорозі після ймовірного ДТП. Незабаром на місце події прибула поліція. Про це повідомляє Telegram-канал "Труха Харьков".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Очевидці зняли на відео, як дві дівчини з'ясовують стосунки між собою через те, що на дорозі, ймовірно, сталася аварія за участю їхніх машин. Водійки автомобілів спочатку голосно розмовляли між собою, але потім між ними почалася бійка. Сутичку між дівчатами допоміг зупинити чоловік, який проїжджав повз них. Незабаром на місце ДТП прибула поліція та з'ясовувала деталі події.

Нагадаємо, туристи в Карпатах побилися з адміністрацією готелю через сніданок. В одному з готелів гірськолижного курорту "Буковель" стався скандал із адміністрацією готелю. Вранці першого дня одна з тих, хто відпочивав, під час сніданку попросила замінити для неї омлет, який їй не сподобався. Адміністраторка готелю заявила, що замінювати нічого не збирається. Після цього туристка крикнула у бік співробітниці готелю образливі слова і між ними несподівано почалася бійка. У неї вплуталися хлопці киянок і троє чоловіків, ймовірно, працівників готелю.

Раніше було відомо, що в районній раді Львова побилися депутат від "Самопомочі" Станіслав Горуна та голова комісії з культури, яку представляє партію "Свобода" Богдан Федун. Станіслав Горуна заявив, що його колега назвав його "ватою" і вплутався у бійку. Богдан Федун заявляв, що ініціатором став депутат від "Самопомочі". Також він звинуватив його у тому, що Горуна їздив до Росії тренувати місцеву молодь.