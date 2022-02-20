Эскалация на Донбассе: Зеленский и Макрон предлагают немедленно созвать ТГК

Источник агенства "Интерфакс" утверждает, что РФ не планирует встречаться в рамках ТГК "ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни".

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон выступают за неотложный созыв заседания Трехсторонней контактной группы и немедленное прекращение огня на линии разграничения на Донбассе. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter после телефонного разговора с Макроном.

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"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эмманюэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", — написал Владимир Зеленский.

Как сообщает агентство Интерфакс, со ссылкой на "информированный источник", власти РФ не планируют встречаться в рамках ТГК "ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни". Причина нежелания провести встречу якобы состоит в том, что Украина не хочет вести прямой диалог с "властями" оккупированных ОРДЛО.

"Встреча возможна лишь, когда ее проведение будет подготовлено, а повестка будет содержательной. Киев пока так и не подготовил предложения по скорейшей имплементации Комплекса мер. Тем более Киев не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. То есть разговаривать о мире должны стороны конфликта: Киев с одной стороны, республики Донбасса — с другой. Россия стороной конфликта не является, а выступает гарантом Минских соглашений", — сказал источник "Интерфакса".

Тем временем, пресс-служба президента Франции сообщила, что Макрон и Путин договорились организовать в ближайшее часы встречу ТКГ для достижения прекращения огня на Донбассе.

"Дипломатическая работа ближайших дней и недель сделает возможным прогресс на основе позиций всех заинтересованных сторон (европейских стран, союзников, России и Украины)… Встречи на высочайшем уровне должны определить новый порядок мира и безопасности в Европе", — сказано в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщает агенство "Интерфакс", со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, все о чем договорились Путин и Макрон во время телефонного разговора, пресс-служба Кремля уже сообщила, а "остальное — трактовки".

Отметим, что лидеры Франции и Украины провели два телефонных разговора за минувшие сутки. 20 февраля Макрон позвонил Владимиру Зеленскому после разговора с Путиным.

Как ранее писал Фокус, Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается просить иностранные войска защитить ее от возможного вторжения РФ, но будет добиваться получения от Запада гарантий безопасности. По мнению президента, присутствие иностранных войск в Украине может спровоцировать агрессию РФ.

Напомним, 19 февраля во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский лидер заявил, что если наша страна не получит гарантий безопасности, то Украина, будет иметь право считать, что "Будапештский меморандум 1994 года не работает" и все решения, принятые в его рамках, "поставлены под сомнение".