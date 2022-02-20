Ескалація на Донбасі: Зеленський та Макрон пропонують негайно скликати ТГК

Джерело агенції "Інтерфакс" стверджує, що РФ не планує зустрічатися в рамках ТГК "ані сьогодні, ані завтра, ані найближчими днями".

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон виступають за невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи та негайне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі. Про це український лідер повідомив у Twitter після телефонної розмови з Макроном.

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"У продовження вчорашньої розмови поінформував Емманюеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші", — написав Володимир Зеленський.

Як повідомляє агентство Інтерфакс, з посиланням на "інформоване джерело", влада РФ не планує зустрічатися в рамках ТГК "ані сьогодні, ані завтра, ані найближчими днями". Причина небажання провести зустріч нібито полягає в тому, що Україна не хоче вести прямий діалог із "владою" окупованих ОРДЛО.

"Зустріч можлива лише, коли її проведення буде підготовлено, а порядок денний буде змістовним. Київ поки так і не підготував пропозиції щодо якнайшвидшої імплементації Комплексу заходів. Тим більше, Київ не готовий до прямого діалогу з Донецьком і Луганськом. Тобто говорити про мир повинні сторони конфлікту: Київ з одного боку, республіки Донбасу — з іншого. Росія стороною конфлікту не є, а виступає гарантом Мінських угод", — сказало джерело "Інтерфаксу".

Тим часом, прес-служба президента Франції повідомила, що Макрон і Путін домовилися організувати найближчим часом зустріч ТКГ для досягнення припинення вогню на Донбасі.

"Дипломатична робота найближчих днів і тижнів уможливить прогрес на основі позицій усіх зацікавлених сторін (європейських країн, союзників, Росії та України)… Зустрічі на найвищому рівні мають визначити новий порядок миру та безпеки в Європі", — сказано у заяві Єлисейського палацу.

Як повідомляє агенство "Інтерфакс", із посиланням на офіційну представницю МЗС РФ Марію Захарову, все про що домовилися Путін і Макрон під час телефонної розмови, прес-служба Кремля вже повідомила, а "решта — трактування".

Зазначимо, що лідери Франції та України провели дві телефонні розмови за минулу добу. 20 лютого Макрон зателефонував до Володимира Зеленського після розмови з Путіним.

Як раніше писав Фокус, Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається просити іноземні війська захистити її від можливого вторгнення РФ, але добиватиметься отримання від Заходу гарантій безпеки. На думку президента, присутність іноземних військ в Україні може спровокувати агресію РФ.

Нагадаємо, 19 лютого під час своєї промови на Мюнхенській конференції з безпеки, український лідер заявив, що якщо наша країна не отримає гарантій безпеки, то Україна матиме право вважати, що "Будапештський меморандум 1994 року не працює" і всі рішення, прийняті в його рамках, "поставлено під сумнів".