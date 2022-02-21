Полицейский в Киевской области сбывал амфетамин килограммами, - ГБР

Сотрудник полиции продавал тяжелый наркотик своим знакомым, а хранил его у себя дома.

Следователи ГБР задержали старшего оперуполномоченного полиции в Киевской области в тот момент, когда тот пытался продать тяжелый синтетический наркотик в особо крупных размерах. Ему готовят предъявление подозрения, сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, с декабря 2021 по февраль 2022 полицейский продал только одному из своих знакомых 1,3 кг амфетамина. Правоохранители задержали злоумышленника с поличным во время сбыта очередной партии амфетамина – 800 граммов.

В рамках досудебного расследования ГБР провела обыск по месту жительства оперуполномоченного, в ходе которого были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Устанавливаются другие факты продажи наркотика подозреваемым.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении. Следователи ДБР проверяют причастность других лиц к совершению указанного преступления.

[ + – ] Изъятый амфетамин

Предварительная квалификация: незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах — часть 3 статьи 307 УК Украины. За это правонарушение предусматривается лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство ходом следствия осуществляет Киевская городская прокуратура.

[ + – ] Изъятые на квартире у подозреваемого деньги

Ранее Фокус сообщал, что четверых украинских моряков уже полгода удерживают в Турции, по той причине, что на их корабле обнаружили кокаин в количестве 176 кг. Подозрения турецкая сторона пока не предъявляла.

В Ливии полиция обнаружила крупную партию наркотиков, украшенную фотографиями Путина.