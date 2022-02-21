Поліцейський у Київській області збував амфетамін кілограмами, — ДБР

Співробітник поліції продавав важкий наркотик своїм знайомим, а зберігав його вдома.

Слідчі ДБР затримали старшого оперуповноваженого поліції на Київщині в той момент, коли той намагався продати важкий синтетичний наркотик в особливо великих розмірах. Йому готують підозру, повідомляє пресслужба ДБР.

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За попередньою інформацією, з грудня 2021 року по лютий 2022 року поліцейський продав лише одному зі своїх знайомих 1,3 кг амфетаміну. Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину під час збуту чергової партії амфетаміну – 800 грамів.

У межах досудового розслідування ДБР провело обшук за місцем проживання оперуповноваженого, під час якого було виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують його протиправну діяльність.

Встановлюються інші факти продажу наркотику підозрюваним.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Слідчі ДБР перевіряють причетність інших до скоєння зазначеного злочину.

[ + – ] Вилучений амфетамін

Попередня кваліфікація: незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах – частина 3 статті 307 КК України. За це правопорушення передбачається позбавлення волі терміном до 12 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування продовжується. Процесуальне керівництво ходом слідства здійснює Київська міська прокуратура.

[ + – ] Вилучені на квартирі в підозрюваного гроші

Раніше Фокус повідомляв, що чотирьох українських моряків уже пів року утримують у Туреччині, тому що на їхньому кораблі виявили кокаїн у кількості 176 кг. Підозри турецька сторона поки що не пред'являла.

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