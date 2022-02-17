Знайшли кокаїн на кораблі: чотирьох українських моряків пів року утримують у Туреччині (фото)

Моряки стверджують, що про наркотики на кораблі не знали та заперечують свою причетність до них.

У Туреччині четверо українських моряків утримуються місцевою владою без пред'явлення звинувачень уже понад пів року. У липні 2021 року в місті Іскендерун на кораблі MSC Сapuciner представники влади Туреччини прийшли з перевіркою, розкрили пломбу та виявили схованку з кокаїном на 176 кілограмів. Після цього правоохоронці заарештували капітана та його трьох помічників, за їхніми даними, моряки знали про перебування контрабанди на борту. Про це повідомляє Профспілка працівників морського транспорту України.

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Незабаром після арешту громадян України відпустили під заставу до пред'явлення звинувачень тіа судових слухань. Однак через сім місяців після того, що сталося, вони так і не були висунуті. У вересні сім'ям затриманих дозволили відвідувати їх.

"Але через те, що суд не передбачається, затримані моряки, як і раніше, не можуть покинути Туреччину та повернуться до своїх рідних в Україну", — сказано в повідомленні профспілки.

Моряки стверджують, що не причетні до наркотиків на кораблі та не знали, що вони є на борту. Профспілки, які представляють моряків, заявили, що працівники судна навряд чи знали про перебування вантажу з наркотиками на борту. Це пов'язано з тим, що перед завантаженням на корабель контейнери повинні бути опломбовані, щоб запобігти фальсифікації, вони розкриваються тільки в порту. Тому екіпаж не міг знати про вміст у контейнерах. ППМТУ боїться, що екіпаж MSC CAPUCINE може стати мішенню турецької влади для того, щоб перекласти на екіпаж провину реальних злочинців.

Профспілки моряків повідомляють, що така проблема широко поширена в галузі в усьому світі. Екіпаж суден стикається зі "зростанням тенденції криміналізації", і місцеві правоохоронці притягують моряків до відповідальності за причетність до збуту наркотиків. Навіть коли немає доказів.

Нагадаємо, у Лівії виявили велику партію наркотиків, вона була в портретах Путіна. На північно-східному узбережжі Лівії місцевий виявив 323 брикети гашишу, він був обмотаний плівкою з фотографіями президента Росії Володимира Путіна. У місті Ель-Мардж такі ситуації відбуваються не вперше. Раніше було знайдено партію наркотиків із зображеннями Пабло Ескобара.

Фокус писав про те, що експрезидента Гондурасу підозрюють у продажу наркотиків. Політика затримали у відповідь на запит Сполучених Штатів щодо екстрадиції. Поліція затримала колишнього президента Хуана Орландо Ернандеса в столиці Гондурасу Тегусігальпі. Це сталося одразу за кілька тижнів, як він залишив посаду глави держави.