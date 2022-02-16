Колишнього президента Гондурасу затримано за підозрою в наркоторгівлі

Затримання політика провели у відповідь на запит США щодо екстрадиції. Раніше американський суд засудив його брата до довічного ув'язнення.

Президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса затримала поліція в столиці країни, Тегусігальпі, за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Це сталося 15 лютого — за кілька тижнів після того, як він залишив свою посаду, повідомляє Deutsche Welle.

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Ексглаву держави заарештували у власному будинку та вивели на вулицю, одягнувши наручники, ланцюги та бронежилет. У присутності репортерів Ернандеса обшукали та відправили в поліцейське управління.

[ + – ] Хуан Орландо Ернандес

Раніше правоохоронці США звинуватили експрезидента Гондурасу в торгівлі наркотиками, починаючи з 2004 року. Слідство встановило, що Ернандес брав участь у операціях із переправлення 500 тонн кокаїну з Колумбії та Венесуели до Сполучених Штатів. При цьому він використав службове становище для захисту наркоторговців від слідства та судового переслідування, отримуючи за це хабарі, суми яких обчислюються мільйонами доларів. Хуан Орландо Ернандес заперечує висунуті йому звинувачення. Проте він погодився співпрацювати зі слідством. Ернандес обіймав посаду глави держави протягом восьми років, при цьому Вашингтон розглядав політика як важливого партнера США в Центральній Америці.

Цікаво, що у 2021 році брат тодішнього президента Гондурасу Хуан Антоніо Ернандес отримав довічний термін у суді США за таким же звинуваченням у наркоторгівлі.

Нагадаємо, у Гондурасі силовики викрили наркоторговця завдяки акаунту в TikTok. Дружина наркобарона хвалилася своїм 3 млн підписників у соцмережі незвичайними прикрасами та маєтком, чим і зацікавилися силовики.

Раніше Фокус повідомляв, що в парламенті Гондурасу під час обрання нового спікера сталася масова бійка між народними обранцями. Різні політичні сили не змогли дійти єдності, пропонуючи своїх кандидатів, і почали вирішувати питання кулаками.