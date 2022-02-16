Бывший президент Гондураса задержан по подозрению в наркоторговле

Задержание политика провели в ответ на запрос США об экстрадиции. Ранее американский суд приговорил его брата к пожизненному заключению.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандеса задержан полицией в столице страны — Тегусигальпе по обвинению в торговле наркотиками. Это произошло 15 февраля — через несколько недель после того как он покинул свой пост, сообщает Deutsche Welle.

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Экс-главу государства арестовали в собственном доме и вывели на улицу, надев наручники, цепи и бронежилет. В присутствии репортеров Эрнандеса обыскали и после этого отправили в полицейское управление.

[ + – ] Хуан Орландо Эрнандес

Ранее правоохранительные органы США обвинили экс-президента Гондураса в торговле наркотиками начиная с 2004 года. Следствие установило, что Эрнандес участвовал в операциях по переправке 500 тонн кокаина из Колумбии и Венесуэлы в Соединенные Штаты. При этом он использовал служебное положение для защиты наркоторговцев от следствия и судебного преследования, получая за это взятки, суммы которых исчисляются миллионами долларов. Хуан Орландо Эрнандес отрицает предъявленные ему обвинения. Однако, он согласился сотрудничать со следствием. Эрнандес занимал пост главы государства в течение восьми лет, при этом Вашингтон рассматривал политика как важного партнера США в Центральной Америке.

Интересно, что в 2021 брат тогдашнего президента Гондураса Хуан Антонио Эрнандес получил пожизненный срок в суде США по такому же обвинению в наркоторговле.

Напомним, в Гондурасе силовики разоблачили наркоторговца благодаря аккаунту в TikTok. Супруга наркобарона хвасталась своим 3 млн подписчикам в соцсети необычными украшениями и особняком, чем и заинтересовались силовики.

Ранее Фокус сообщал, что в парламенте Гондураса при избрании нового спикера произошла массовая драка между народными избранниками. Разные политические силы не смогли прийти к единству, предлагая своих кандидатов и начали решать вопрос кулаками.