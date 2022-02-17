Нашли кокаин на корабле: четверых украинских моряков полгода удерживают в Турции (фото)

Моряки утверждают, что о наркотиках на корабле не знали и отрицают свою причастность к ним.

В Турции четверо украинских моряков удерживаются местными властями без предъявления обвинений уже более полугода. В июле 2021 года в городе Искендерун на корабле MSC Сapuciner представители властей Турции пришли с проверкой, вскрыли пломбу и обнаружили тайник с кокаином на 176 киллограммов. После этого правоохранители арестовали капитана и его трех помощников, по их данным, моряки знали о нахождении контрабанды на борту. Об этом сообщает Профсоюз работников морского транспорта Украины.

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Вскоре после ареста граждан Украины отпустили под залог до предъявления обвинений и судебных слушаний. Однако спустя семь месяцев после случившегося они так и не были выдвинуты. В сентябре семьям задержанных разрешили навещать их.

"Но из-за того, что суда не предвидится, задержанные моряки по-прежнему не могут покинуть Турцию и вернутся к своим родным в Украину", — сказано в сообщении профсоюза.

Моряки утверждают, что не причастны к наркотикам на корабле и не знали о том что они есть на борту. Профсоюзы, которые представляют моряков, заявили что работники судна вряд ли знали о нахождении груза с наркотиками на борту. Это связано с тем, что перед погрузкой на корабль контейнеры должны быть опломбированы, чтобы предотвратить фальсификацию, вскрываются они только в порту. Поэтому экипаж не мог знать содержимом в контейнерах. ПРМТУ боится, что экипаж MSC CAPUCINE может стать мишенью турецких властей для того, чтобы переложить на экипаж вину реальных преступников.

Профсоюзы моряков сообщают, что такая проблема широко распространена в отрасли по всему миру. Экипаж судов сталкивается с "растущей тенденцией криминализации" и местные правоохранители притягивают моряков к ответственности за предполагаемую причастность к сбыту наркотиков. Даже того, когда нет доказательств.

Напомним, в Ливии обнаружили крупную партию наркотиков, она была в портретах Путина. На северо-восточном побережье Ливии местный обнаружил 323 брикета гашиша, он был обмотан пленкой с фотографиями президента России Владимира Путина. В городе Эль-Мардж подобные ситуации происходят не впервые. Ранее была найдена партия наркотиков с изображениями Пабло Эскобара.

Фокус писал о том, что экс-президент Гондураса подозревается в продаже наркотиков. Политика задержали в ответ на запрос Соединенных Штатов об экстрадиции. Полиция задержала бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса в столице Гондураса Тегусигальпе. Это произошло сразу же через несколько недель, как он покинул пост главы государства.