В Днепре трое полицейских ушли под воду, спасая рыбака: есть жертвы (фото, видео)

К реке направили 13 спасателей и пять единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Днепре спасатели достали из воды в пятерых человек. Один мужчина скончался в карете скорой помощи, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Все началось с того, что под лед на реке Днепр в городе Днепр рыбак провалился под лед. Сначала на подмогу подъехали три сотрудники Нацполиции, но они так же провалились в холодную воду.

"Три сотрудника Национальной полиции, первые прибывшие к месту, пытались спасти рыбалку, однако сами провалились под лед (1 полицейский – на расстоянии около 70 метров от берега, 2 полицейских – на расстоянии около 40 метров от берега)", — говорится в сообщении.

Увидев происходящее, очевидец, местный житель, бросился утопающим на помощь, но его настигла та же участь — в итоге в воде оказались пять человек.

Сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место инцидента, с помощью спецтехники вытащили из воды всех пострадавших, но рыбак умер по дороге в больницу. Вероятно, от переохлаждения.

Ранее в селе Капуловка под Днепром мужчина утонул в проруби на глазах у жены и друга.

Напомним, ранее в Киевской области во время купания на Крещения утонул 52-летний мужчина.